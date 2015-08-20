Социальные обязательства перед населением будут выполнены – Минфин РК
Ксения Воронина
Изменение курса тенге не повлияет на исполнение Правительством Казахстана социальных обязательств перед населением, все они будут выполнены. Об этом заявил министр финансов Бахыт Султанов в ходе пресс-конференции в СЦК, передает Kazpravda.kz.
"В рамках новой бюджетной политики мы выполним все имеющиеся обязательства. В проекте республиканского бюджета на следующие три года будут оптимизированы все расходы. Новый проект обеспечит выполнение всех социальных обязательств, не будут начинаться какие-то новые проекты, все соцобязательства будут выполнены. Также у нас нет сомнений, что до конца года все бюджетные обязательства будут профинансированы", – подчеркнул глава Минфина.
Также Бахыт Султанов рассказал о том, что на сегодняшний день профинансировано 65–70% от всех принятых обязательств.
"Таким образом, до конца года остается 2,8 триллиона тенге, и мы не видим проблем. Бюджет готов к любым возможным рыночным изменениям курса тенге", – заключил министр финансов.