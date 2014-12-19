Свежий выпуск Социальные ориентиры бизнеса Досжан НУРГАЛИЕВ

заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК Нуржан Альтаев и заместитель председателя Федерации профсоюзов Гульнар Жумагельдиева.

Напомним, что конкурс социальной ответственности бизнеса «Парыз» согласно Указу Президента РК проводится с 2008 года. Нынче при участии Министерства здравоохранения и социального развития совместно с Национальной палатой предпринимателей, Министерством энергетики и Федерацией профсою­зов пройдет в 7-й раз.

– В нынешнем году заявки на участие в конкурсе подали 584 предприятия. Для сравнения, в стартовом 2008 году было 296 заявок. Кривая роста говорит о том, что все большее количество казахстанских компаний следует принципам корпоративной социальной ответственности, так как обеспечение достойного труда и создание условий для общественного согласия и уменьшения социальных конфликтов являются ярким акцентом социальной политики государства, – отметил представитель Министерства здравоохранения и со­циального развития.

Также спикерами было отмечено, что за все время проведения конкурса его участниками стали более 2,5 тыс. предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Лидером по количеству поданных зая­вок на участие в конкурсе «Парыз» является Костанайская область, где 69 предприятий изъявили желание участвовать в конкурсе. В программе проведения конкурса «Парыз-2014» появилось несколько изменений. В частности, введена новая номинация «Лучшее предприятие в области охраны труда». Есть и номинация «Лучший коллективный договор».

Высшая награда конкурса – Гран-при «Парыз» – присваивается претенденту, добившемуся наиболее высоких результатов в работе и реализации принципов корпоративной социальной и экологической ответственности. Ранее таковыми были признаны корпорация «Казахмыс» (2008 год), АО «Тургай Петролеум» (2009), ТОО «Тенгизшевройл» (2011), АО «Каз ТрансОйл» (2012) и АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (2013).

Казахмыс одна из первых в Казахстане начала активно воплощать в жизнь ценности и принципы социальной ответственности бизнеса. Корпорация сосредоточила свои усилия на безопас­ности труда, стабильности заработной платы, дополнительном медицинском и социальном страховании. Выпускникам местных школ компания предоставляет гранты на обучение в прес­тижных вузах. При этом во всех регионах, где действуют предприятия Казах­мыса, работают детские сады, которые числятся на балансе корпорации. Казах­мыс спонсирует несколько спортивных команд, школу таэквондо и Футбольную академию.

АО «КазТрансОйл» профинансировало строительство социальных объектов на общую сумму 4,1 млрд. тенге в ряде городов. А Усть-Каменогорским титано-магниевым комбинатом реализован проект на сумму 1,1 млрд. тенге по строительству поликлиники на 240 мест в областном центре. На обучение работников затрачено порядка 40 млн. тенге.

Посильный вклад в развитие социальной ответственности вносят также субъекты МСБ. Ряд проек­тов реа­лизуется в сельской местности – начиная от строительства и поддерж­ки инфраструктуры села и заканчивая объектами со­циального и культурно-бытового назначения, отмечают спикеры.

– Каждая номинация конкурса «Парыз» служит неким стимулом и ориентиром для бизнеса, несущего социальную ответственность перед работниками и обществом в целом, – отметила Гульнар Жумагельдиева.



