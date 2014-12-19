Свежий выпуск
Социальные ориентиры бизнеса
Досжан НУРГАЛИЕВ
заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК Нуржан Альтаев и заместитель председателя Федерации профсоюзов Гульнар Жумагельдиева.
Напомним, что конкурс социальной ответственности бизнеса «Парыз» согласно Указу Президента РК проводится с 2008 года. Нынче при участии Министерства здравоохранения и социального развития совместно с Национальной палатой предпринимателей, Министерством энергетики и Федерацией профсою­зов пройдет в 7-й раз.
– В нынешнем году заявки на участие в конкурсе подали 584 предприятия. Для сравнения, в стартовом 2008 году было 296 заявок. Кривая роста говорит о том, что все большее количество казахстанских компаний следует принципам корпоративной социальной ответственности, так как обеспечение достойного труда и создание условий для общественного согласия и уменьшения социальных конфликтов являются ярким акцентом социальной политики государства, – отметил представитель Министерства здравоохранения и со­циального развития.
Также спикерами было отмечено, что за все время проведения конкурса его участниками стали более 2,5 тыс. предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Лидером по количеству поданных зая­вок на участие в конкурсе «Парыз» является Костанайская область, где 69 предприятий изъявили желание участвовать в конкурсе. В программе проведения конкурса «Парыз-2014» появилось несколько изменений. В частности, введена новая номинация «Лучшее предприятие в области охраны труда». Есть и номинация «Лучший коллективный договор».
Высшая награда конкурса – Гран-при «Парыз» – присваивается претенденту, добившемуся наиболее высоких результатов в работе и реализации принципов корпоративной социальной и экологической ответственности. Ранее таковыми были признаны корпорация «Казахмыс» (2008 год), АО «Тургай Петролеум» (2009), ТОО «Тенгизшевройл» (2011), АО «Каз ТрансОйл» (2012) и АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (2013).
Казахмыс одна из первых в Казахстане начала активно воплощать в жизнь ценности и принципы социальной ответственности бизнеса. Корпорация сосредоточила свои усилия на безопас­ности труда, стабильности заработной платы, дополнительном медицинском и социальном страховании. Выпускникам местных школ компания предоставляет гранты на обучение в прес­тижных вузах. При этом во всех регионах, где действуют предприятия Казах­мыса, работают детские сады, которые числятся на балансе корпорации. Казах­мыс спонсирует несколько спортивных команд, школу таэквондо и Футбольную академию.
АО «КазТрансОйл» профинансировало строительство социальных объектов на общую сумму 4,1 млрд. тенге в ряде городов. А Усть-Каменогорским титано-магниевым комбинатом реализован проект на сумму 1,1 млрд. тенге по строительству поликлиники на 240 мест в областном центре. На обучение работников затрачено порядка 40 млн. тенге.
Посильный вклад в развитие социальной ответственности вносят также субъекты МСБ. Ряд проек­тов реа­лизуется в сельской местности – начиная от строительства и поддерж­ки инфраструктуры села и заканчивая объектами со­циального и культурно-бытового назначения, отмечают спикеры.
– Каждая номинация конкурса «Парыз» служит неким стимулом и ориентиром для бизнеса, несущего социальную ответственность перед работниками и обществом в целом, – отметила Гульнар Жумагельдиева.

Популярное

Все
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
Как министру несладко пришлось
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
ЖКХ: реформа не остановилась
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Вице-премьер высказался о возможности возврата масочного режима
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Свежий выпуск
С днем рождения!
Свежий выпуск
Веселые старты
Свежий выпуск
Баталии за зеленым сукном
Свежий выпуск
Становление области продолжается

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]