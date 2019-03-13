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​Социальные приоритеты
Гуляим Тулешева

В частности, в текущем году в принятом бюджете 4,8 трлн тенге (45% бюджета) предусмотрено именно на социалку. В том числе на соц­обеспечение и соцпомощь – 3 трлн тенге, на здравоохранение – 1 трлн 117 млрд, на образование – 583 млрд, культуру и спорт – 78 млрд тенге. Такие данные, отвечая на вопросы журналистов, озвучил в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства первый заместитель Премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов.

По его словам, в рамках уточнения республиканского бюджета дополнительные средства тоже будут нап­равлены на социальные меры: на усиление социальной поддерж­ки отдельных категорий граждан

в 2019-м планируется выделить 224 млрд тенге, на арендное жилье для малообеспеченных многодетных семей – 50 млрд тенге, на социальное кредитное жилье через механизм ЖССБК, бюджетное кредитование – 50 млрд тенге, на развитие региональной инфраструктуры – 90 млрд тенге и на специальный проект «Ауыл – Ел бесігі» – 30 млрд тенге.

Что касается 224 млрд тенге, то конкретно на адресную социальную помощь только в 2019 году будет нап­равлено 49,6 млрд тенге,

в 2020-м – 115 млрд, в 2021-м – 108 млрд тенге. На повышение пособий по инвалидности на 30% в текущем году – 5 млрд тенге, в 2020-м – 13,8 млрд, в 2021-м – 14,9 млрд тенге. На повышение зарплаты низко­оплачиваемых работников бюджетной сферы нынче 169,7 млрд тенге, в 2020-м – 397 млрд, в 2021-м – 410 млрд тенге.

– На заседании Правительства мы одобрили проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2019 год. В соответствии с поручениями Главы государства, в том чис­ле данными в рамках «Әлеуметтік қамқорлық», в этом документе предус­матриваем необходимое финансирование. Проект будет внесен в Мажилис Парламента. Совместно с депутатами планируем работу над ним завершить к 4 апреля, – сообщил Алихан Смаилов.

По его словам, в планах – ежегодно выделять по 50 млрд тенге для дополнительного обеспечения мало­обеспеченных многодетных семей из числа тех, кто находится сейчас в очереди, 6 тыс. квартир арендного жилья без выкупа. Таких на сегодня насчитывается 28,1 тыс.

Не менее важной социальной темой стали и цены на овощи. Соответствующий вопрос прокомментировал министр национальной экономики Руслан Даленов. В частности, по его информации, в результате рейдов с целью выявления ценового сговора антимонопольный комитет направил ряд запросов в госорганы, оптовым продавцам, производителям и предприятиям розничной торговли.

– Вопрос с ценами на овощи держим на контроле. Если обратили внимание – они не выросли по Астане, мес­тами в некоторых торговых точках даже понизились, – сообщил глава экономического ведомства. В свою очередь Алихан Смаилов отметил, что усилия будут направлены на то, чтобы сглаживать ценовые пики, в том числе через создание оптово-распределительных центров, более эффективное использование стабфондов. Соответствующая финансовая модель уже прорабатывается и в скором времени будет предложена на рассмотрение инвесторов.

Также на площадке пресс-центра Правительства РК министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о перспективах отечественного туризма. Сегодня его развитие тормозит ряд факторов, в том числе отсутствие необходимой инфраструктуры.

– Например, Чарынский каньон имеет большой потенциал. Наша задача – создать управляющие компании и открывать для туристов красивые природные зоны. При умелом управлении деньги будут направляться на сохранение и развитие этих парков, – сказал министр. Он также пояснил, что предлагаемый налог на размещение туристов (Bed Tax) широко распространен во многих странах и идет на развитие туризма.

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