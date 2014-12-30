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Социальные проекты металлургов
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
В свое время казцинковцы одними из первых в стране откликнулись на президентскую инициативу развивать социальное партнерство власти и бизнеса. Меморандум, подписанный в 2014 году между областным акиматом и ТОО «Казцинк», в очередной раз подтвердил целенаправленность намерений компании по финансированию целого ряда социальных программ в регионе.
По словам управляющего директора по устойчивому развитию ТОО «Казцинк» Андрея Лазарева, в уходящем году основное внимание уделялось повышению качества и доступности медицинских услуг. Присутствие флагмана отечественной металлургии весьма ощутимо в двух из четырех восточноказахстанских моногородов – Риддере и Зыряновске.
К примеру, коренные жители Риддера утверждают, что не помнят, чтобы в предыдущие 20 лет когда-либо производился капитальный ремонт в городской детской поликлинике. Тем рази­тельнее оказались перемены, произошедшие в ней после кап­ремонта, в который компания вложила более 8 млн. тенге. Самые расходные статьи – замена систем снабжения теплом, водой и электричеством.
«Казцинк» отремонтировал детское отделение горбольницы, оснастил риддерские и зыряновские медицинские учреждения травматологическим, кардиологическим, хирургическим, а также современным УЗИ-оборудованием. А с появлением эндовидеокомплекса и набора для блокирующего остеосинтеза костей у медиков вышеназванных моногородов появилась возможность проведения инновационных малотравматических операций.
Современные реанимационные автомобили общей стоимостью 81,5 млн. тенге получили в подарок от ТОО «Казцинк» медицинские учреждения ВКО и города Кокшетау, где присутствует производство компании, также в рамках государственно-частного партнерства.
Заведующая отделением скорой помощи Риддерской городской больницы Любовь Мослакова с нескрываемой гордостью продемонстрировала журналистам аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, систему непрямого массажа сердца, компрессорный небулайзер, термоодеяло, ожоговый и акушерский наборы.
А в прошлом году автопарк городской больницы пополнился двумя новыми машинами «скорой помощи». Благодаря чему не только риддерцы, но и жители пригородных населенных пунк­тов получают своевременную медицинскую помощь.
Этим летом и в Риддере, и Зы­ряновске в рамках государственно-частного партнерства появились оснащенные современным медицинским оборудованием противоожоговые палаты. Такие имеются только в крупных городах страны, а вот медперсонал вышеназванных населенных пунктов уже успел оценить уникальные возможности противоожоговых комплексов, существенно облегчающих состояние пациентов и ускоряющих процесс их выздоровления.
По статистике, в том же Зыряновском районе порядка 70 жителей поступают в районное травматологическое отделение с сильными ожогами. А вот специа­лизированного оборудования для лечения таких больных раньше не было. Противоожоговая палата оснащена двумя кроватями, передвижной установкой обеззараживания воздуха «Пеликан», отдельной ванной комнатой. Общая стоимость такого подарка хорошо известна медикам – 27 млн. тенге.
По словам акима Зыряновского района Ермака Салимова, «Казцинк» не перестает радовать жителей данного населенного пункта, поскольку социальная направленность его деятельности многогранна и направлена на улучшение качества жизни людей. Поддержку градообразующего предприятия ощущают во всех сферах жизнедеятельности и риддерцы. Во время своей первой поездки в Риддер с целью проверки готовности коммунальных объектов к зиме глава региона Даниал Ахметов остался доволен работой теплостанции ТОО «Л-ТВК», отапливающей не только предприятия «Казцинка», но и два микрорайона моногорода. За прошедшие 4 года компания вложила в модернизацию котельной порядка 60 млн. тенге.
В городе завершается строи-тельство крытого хоккейного модуля, одним из основных спонсоров которого является ТОО «Казцинк». Накануне Курбан айта впервые за всю историю Риддера открылась новая большая мечеть. Солидную финансовую поддерж­ку в ходе возведения мусульманского храма также оказали металлурги.
В моногородах – Зыряновске и Риддере – «Казцинк» также проводит большую работу по решению социальных проблем. Ее в полной мере ощутили зыряновские коммунальщики, для которых компания приобрела большое количество техники по ремонту систем водоснабжения. Согласно меморандуму о социальной ответственности бизнеса, очень своевременным оказалось взятое «Казцинком» обязательство по приобретению для медучреждений Серебрянска современного медицинского оборудования и нового автомобиля «скорой медицинской помощи».
Что касается областного центра, то и здесь вклад компании в укрепление отрасли здравоохранения очевиден. На средства предприятия в Усть-Каменогорске возводится медицинский реабилитационный центр, оснащенный современным оборудованием для проведения ранней диагностики и оперативного лечения пациентов. В нем смогут обследоваться и поправить свое здоровье на льготных условиях жители Риддера, Зыряновска и еще одного моногорода – Серебрянска.
В регионе ощущается дефицит медицинских кадров, и решением этой проблемы отчасти также занимается «Казцинк». Компания выделяет подъемные средства для выпускников медицинских вузов, распределившихся в вышеназванные населенные пункты.
Восточноказахстанцы высоко оценивают помощь, оказываемую коллективом компании детским домам и учреждениям, в которых проживают престарелые граждане и люди с ограниченными возможностями. В общей сложности под опекой «Казцинка» находится более 5 тыс. земляков, проживающих в 20 социальных учреждениях.
Совместно с областным управлением по защите прав детей металлурги реализуют социальный проект «Я ищу маму». Казцинковцы финансируют большую программу поддержки хоккея с шайбой, являясь учредителями клуба «Казцинк-Торпедо». Опять же хоккейная команда и ее болельщики принимают активное участие в жизни детей-сирот.
Уникальный теннисный центр Smash и детский сад «Балапан» появились в областном центре благодаря металлургам. Этим социальным объектам дал высокую оценку Глава государства во время рабочих поездок в регион.
Нельзя умолчать и об огромной работе, проводимой предприятием в рамках социальной ответственности бизнеса по созданию безопасных условий труда для металлургов. Не случайно отраслевая комиссия по социальному партнерству горно-металлургической промышленности Казахстана рекомендовала к распространению опыт ТОО «Казцинк» по внедрению в производство системы безопасного высокотехнологичного труда.
В Восточном Казахстане у всех на слуху вклад предприятия в охрану окружающей среды. Начиная с 1997 года на решение экологических проблем компания израсходовала 123 млрд. тенге.
Инвестициями в будущее на «Казцинке» называют геологоразведку. Таким образом, в бюджет 2014 года компания включила реализацию 22 проектов на сумму 3,5 млрд. тенге, из них 2,3 млрд. – по ВКО. Доразведка на Малеевском, Тишинском, Шубинском рудниках по большому счету означает поступательное социально-экономическое развитие моногородов Риддера и Зыряновска.

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