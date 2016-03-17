Социальные сети вызывают сильнейшую зависимость – ученые

Фото с сайта dannyhasa.tumblr.com
В рамках целенаправленного исследования ученым из Бристольского университета удалось выявить способность социальных сетей вызывать сильную зависимость у людей, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на the Hindu
.
По утверждению профессора Брюса Худа, тенденция человеческого мозга к уменьшению объема началась еще на заре человечества.
Как отмечают специалисты из университета, в современном мире человек зачастую вынужден удовлетворять потребность в общении при помощи Интернета и социальных сетей. По мнению ученых, желание людей что-то обсудить или задать хотя бы банальный вопрос в социальных сетях свидетельствует о том, что человечество глупеет в целом.
Однако, по мнению профессора Худа, этой зависимости можно избежать или хотя бы уменьшить ее влияние на свою жизнь путем ведения активного образа жизни. Также профессор советует как можно чаще бывать на свежем воздухе.