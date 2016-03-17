Социальные сети вызывают сильнейшую зависимость – ученые

Общество
2074
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта dannyhasa.tumblr.com
В рамках целенаправленного исследования ученым из Бристольского университета удалось выявить способность социальных сетей вызывать сильную зависимость у людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на the Hindu.

По утверждению профессора Брюса Худа, тенденция человеческого мозга к уменьшению объема началась еще на заре человечества.

Как отмечают специалисты из университета, в современном мире человек зачастую вынужден удовлетворять потребность в общении при помощи Интернета и социальных сетей. По мнению ученых, желание людей что-то обсудить или задать хотя бы банальный вопрос в социальных сетях свидетельствует о том, что человечество глупеет в целом.

Однако, по мнению профессора Худа, этой зависимости можно избежать или хотя бы уменьшить ее влияние на свою жизнь путем ведения активного образа жизни. Также профессор советует как можно чаще бывать на свежем воздухе.

Популярное

Все
Внеочередное заседание Совета Безопасности состоится сегодня
Замначальника отдела полиции Акмолинской области пропал без вести в Кокшетау
Без вести пропавшего замначальника отдела полиции нашли мертвым
Трехлетнего ребенка спасли из охваченной огнем квартиры в Павлодаре
Токаев провел внеочередное заседание Совета Безопасности
В Алматинской области горят заросли камыша в заповеднике
В Актобе дальнобойщик сжег чужой товар, чтобы скрыть хищение
Девушка выпала из окна четвертого этажа и выжила: видео
Завершилась VI  летняя Спартакиада Казахстана по легкой атлетике
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
В Восточно-Казахстанской области  горит Катон-Карагайский национальный природный парк
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
Пожар в Катон-Карагайском нацпарке локализовали на 15 Га
Захват заложников в банке в Астане: комментарий главы МВД
Восстановлением сгоревшего леса в области Абай займутся ученые из Южной Кореи
Четыре человека погибло в огненном ДТП в Атырауской области
Казахстанцы не смогут получить услуги по земле и недвижимости 19 июня
Неизвестный взял людей в заложники в Kaspi Bankе в центре Астаны
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
Аким Астаны рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры
Алихан Смаилов поздравил медиков с профессиональным праздником
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Изрезал ножом супругу во дворе дома житель Костаная
Президент Германии посетит Казахстан
В Астане освободили захваченных в банке заложников (видео)
Семья из шести человек погибла в ДТП на западе Казахстана
Игроки сборной Казахстана посвятили победу в отборе к Евро-2024  жителям Семея
Захвативший заложников в столичном банке мужчина задержан
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год

Читайте также

Дожди, ветер и пожарная опасность: казахстанцам рассказали …
Кошанов: творчество Магжана Жумабаева объединяет людей и за…
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]