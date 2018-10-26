Вчера в Астане Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел селекторное совещание по вопросам реализации Послания Главы государства в части повышения доходов населения и совершенствования системы оплаты труда.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» поручил изменить параметры основного социального индикатора в сфере труда – минимальной заработной платы. При этом Президент призвал крупные компании поддержать эти изменения и, соответственно, принять меры по повышению заработной платы низкооплачиваемым работникам.

В ходе совещания были обсуждены вопросы выработки единых подходов по исполнению данного поручения местными органами исполнительной власти и частными структурами. Для всестороннего рассмотрения вопроса в работе совещания в режиме селектора приняли участие акимы регионов, а также руководители НПП «Атамекен» и крупных предприятий страны.

В своих выступлениях на совещании вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова и акимы регионов привели статистику по численности работников в государственных и частных организациях, получающих зарплату до 42,5 тыс. тенге, и доложили о мерах, принимаемых для исполнения поручений, вытекающих из Послания. Ожидаемый мощный социальный эффект от повышения минимальной зарплаты позволит, по мнению выступавших, существенно поднять уровень жизни низкооплачиваемых работников как государственных, так и частных организаций.

Не остались в стороне и руководители крупных и средних предприятий страны. Выступивший в ходе совещания генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Калон Сингх Парамжит выразил полную готовность поднять заработную плату, помимо общей индексации, не только тем, кто получает минимальную, но и в целом около 80% работников предприятия.

Консолидированную позицию бизнеса о полной поддержке призыва Главы государства по повышению уровня заработной платы населения отразил в своем выступлении и заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Эльдар Жумагазиев.

Подводя итоги обсуждения, Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил министерствам труда и социальной защиты населения, информации и коммуникаций, акимам областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента обеспечить надлежащий контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении низкооплачиваемых категорий работников, принять меры для повсеместной разъяснительной работы. Кроме того, поручено обеспечить подписание и соблюдение коллективных договоров, актов работодателя, регулирующих систему оплаты труда и контроль за соблюдением норм трудового законодательства, в том числе по недопущению массового высвобождения работников и использования их труда без заключения трудового договора.