Социальный минимум по потреблению газа могут внедрить в Казахстане

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«Что такое социальный минимум? Грубо говоря, надо жить по средствам, надо правильно распределять доступные ресурсы. Например, в северных регионах домовое хозяйство потребляет порядка 500-1000 кубов, когда осенне-зимний период там длится чуть ли не 9 месяцев. А в южных и западных регионах – потребление в 3 раза больше», – заявил Арман Касенов.

Это говорит о том, что в домовом хозяйстве есть какой-то бизнес или дополнительный дом, отметил спикер.

«Мы хотим внедрить социальный минимум, то есть если это домовое хозяйство, если ты индивидуальное жилищное строительство, если минимальное оснащение конфорка, газовая плита и котел, рассчитываем норматив потребления. Всё, что сверху (мы не хотим заходить к тебе во двор, не хотим смотреть, что ты там делаешь), это сверхнормативное потребление. Так мир живет и так нужно жить нам тоже», – обозначил замглавы QazaqGaz.