Социальный портрет торговцев людьми представили в МВД РК

Начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Казахстана Канат Нурмагамбетов представил социальный портрет торговцев людьми, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«На практике мы сталкиваемся с такими преступлениями, как сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля новорожденными детьми с целью усыновления, торговля человеческими органами и принуждение к попрошайничеству. Торговцы людьми преследуют цели материального обогащения, используют разные способы и средства воздействия на жертв – от обмана до насилия», – отметил Канат Нурмагамбетов на правовом форуме по вопросам противодействия торговле людьми.

По его словам, такие преступления в стране совершают чаще всего мужчины. Для наглядности он привел социальный портрет торговцев людьми.

Пол:

мужской – 60%

женский – 40%

Возраст: от 18 до 60 лет

Семейное положение:

холост (не замужем) – 47%

женат (замужем) – 40%

разведен (разведена) – 11%

гражданский брак – 2%

Образование:

неполное среднее – 10%

среднее – 54%

среднее специальное – 27%

незаконченное высшее – 2%

высшее – 7%

Занятость:

работа – 24%

учеба – 6 %

безработные – 70%

Выяснилось, что их жертвами чаще всего рискуют оказаться безработные незамужние женщины в возрасте от 16 до 50 лет.