Социальный портрет торговцев людьми представили в МВД РК

Начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Казахстана Канат Нурмагамбетов представил социальный портрет торговцев людьми, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
«На практике мы сталкиваемся с такими преступлениями, как сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля новорожденными детьми с целью усыновления, торговля человеческими органами и принуждение к попрошайничеству. Торговцы людьми преследуют цели материального обогащения, используют разные способы и средства воздействия на жертв – от обмана до насилия», – отметил Канат Нурмагамбетов на правовом форуме по вопросам противодействия торговле людьми.
По его словам, такие преступления в стране совершают чаще всего мужчины. Для наглядности он привел социальный портрет торговцев людьми.
Пол:
мужской – 60%
женский – 40%
Возраст: от 18 до 60 лет
Семейное положение:
холост (не замужем) – 47%
женат (замужем) – 40%
разведен (разведена) – 11%
гражданский брак – 2%
Образование:
неполное среднее – 10%
среднее – 54%
среднее специальное – 27%
незаконченное высшее – 2%
высшее – 7%
Занятость:
работа – 24%
учеба – 6 %
безработные – 70%
Выяснилось, что их жертвами чаще всего рискуют оказаться безработные незамужние женщины в возрасте от 16 до 50 лет.