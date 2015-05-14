Социальный тонус экономики

Неполный график
По мнению заместителя Премьер-Министра Бердыбека Сапарбаева, озвученному в ходе заседания трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений, в настоящее время общая социальная картина в стране остается стабильной. В целом в отраслях экономики сохраняется тот порядок социально-трудовых отношений, который определен условиями меморандумов, заключенных между акиматами, работодателями и профсоюзными организациями, но... Есть отдельные вопросы, связанные с невыполнением работодателями трудовых обязательств перед работниками, долгами по заработной плате и другими факторами социальных рисков, причины которых закономерны, как симптомы слабого иммунитета в сырую погоду.
В текущем году общее число производственных объектов, охваченных Картой риска трудовых конфликтов, составляет 199 предприятий, рассредоточенных в различных регионах страны. Согласно данным Министерства здравоохранения и социального развития, на сегодня из 199 предприятий – объектов мониторинга Карты социальных конфликтов, 4 – полностью остановили свою деятельность, а 90, где работают порядка 38 тыс. человек, перешли на неполный график работы, очевидно, в связи с недозагрузкой мощностей. При этом задолженность по заработной плате выявлена на 77 предприятиях, причем для 28 из них погашение долгов перед работниками представляет серьезную проблематичность.
Как отмечает глава МЗСР Тамара Дуйсенова, на сегодня наиболее существенной причиной всех трудовых конфликтов на предприятиях является именно проблема задолженности по заработной плате. В региональном разрезе, наибольший уровень риска социальной напряженности, вызванной данным обстоятельством, наблюдается в двух областях – Карагандинской и Акмолинской. В Карагандинской области значительные суммы задолженности по заработной плате имеются на 4 предприятиях. Для производственной практики этой области также характерны системные нарушения работодателями трудового законодательства и социальных обязательств перед работниками.
В Акмолинской области из 21 предприятия, охваченного мониторингом Карты социальных конфликтов, на большинстве из них применяются крайне непопулярные «антикризисные» меры – перевод производства на неполный рабочий график и предоставление работникам длительных отпусков без содержания. При этом задолженность по заработной плате имеется на 14 предприятиях области.
В целом по республике динамика региональной задолженности предприятий склонна к росту. По состоянию на 8 апреля, 101 предприятие имели в общей сложности задолженность перед работниками на сумму порядка 822,5 млн. тенге. Из них 568 млн. тенге приходилось на долю компаний-банкротов, 254 млн. тенге – на долю реабилитируемых субъектов рынка. Бремя долговое
Согласно данным акимата Карагандинской области, в регионе общий объем долгов по зарплате составляет 175,3 млн. тенге, из которых порядка 115 млн. числятся за 16 недействующими предприятиями-банкротами. Остальные 59,4 млн. тенге приходятся на долю двух «тэоошек», которым для ликвидации задолженностей ничего другого не остается, как продавать оборудование и инвентарь на аукционе.
У других регионов также имеются свои компании, отягощенные значительным долговым бременем. В Кызылординской области – это ТОО «Азия-Ш», которое задолжало своим работникам 19 млн. 400 тыс. тенге, в Актюбинской – ТОО «Экспо-инжиниринг» (16 млн. тенге).
Между тем в любой сфере деятельности, какой бы технологоемкой она ни была, значение рядового труженика по-прежнему остается определяющим. И, соответственно, наемный рабочий, исполняющий трудоемкие процессы, должен получать все, что ему причитается, согласно прописанным условиям коллективного договора. Но это в идеале, а в реальной практике, к сожалению, потребности работника не везде удовлетворяются. Причем в большинстве случаев заработная плата остается единственным стимулом, определяющим экономические отношения работника и работодателя. И немудрено, что, когда приходится выбирать между «экономической целесообразностью» и «социальной ответственностью», чаша весов зачастую склоняется в пользу первого приоритета.
Как отмечают в социальном ведомстве, на сегодня в республике региональными исполнительными органами заключено более 46 тыс. меморандумов с крупными, средними и малыми субъектами бизнеса по обеспечению трудовых прав и социальных гарантий порядка 2,5 млн. работников. Наибольшее число сокращений допускается субъектами бизнеса в Алматы, где 19 предприятиями уволено порядка 700 человек, в ВКО на 7 предприятиях – 243 работника, в Астане на 6 – 235 работников, в Атырауской области на 10 – 167 человек, в Кызылординской области – 162 работника.
По словам заместителя акима Мангистауской области Сеильбека Алдашева, «в условиях кризисных тенденций невозможно требовать от всех компаний, чтобы те не сокращали рабочие места. На сегодня о своих намерениях пойти на такие меры заявили несколько нефтяных и сервисных компаний, действующих в регионе».
Выражая свою позицию по этому вопросу, Бердыбек Сапарбаев говорит: «В течение ряда лет для поддержки бизнеса государство прилагает беспрецедентные усилия, создает условия и выделяет огромные ресурсы на его развитие. В текущем году все свои обязательства перед предприятиями отраслей, малым и средним бизнесом государство выполнило. Но почему же в связи с этим мы не можем спросить с тех, кто, ссылаясь на якобы происходящий спад производства, которого на деле еще нет, решает проблемы за счет несоблюдения условий меморандумов?»
Между тем в противоположность тому мнению, что тенденция роста задолженности по заработной плате характерна для всех регионов, отметим, что в этом плане есть регионы, где подобная проблема вовсе отсутствует. На сегодня таковыми зонами стабильности являются два региона – Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская области.Внутренние факторы стабильности
Эксперты давно отмечают, что для крупных городов страны, таких как Алматы и Астана, обеспечение высокого уровня занятости населения, сведение к минимуму остроты жилищной проблематики, решение экологических и других вопросов развития будет делом невозможным до тех пор, пока эти города остаются открытыми для внутренней миграции. Наибольший приток населения в эти центры наблюдается, как правило, в кризисные периоды, когда в поисках работы и более комфортных условий жизни мигранты, основная часть которых – сельская молодежь, устремляются в мегаполисы.
Согласно данным статистики, в I квартале 2015 года число внутренних мигрантов увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее число людей, перемещающихся в пределах страны, составило более 80 тыс. человек. При этом положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдается в городах Алматы и Астане, а также Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Павлодарской и Костанайской областях.
Известно, что социальные проблемы особо ярко проявляются в регионах с преимущественно трудоемкой аграрной спецификой, где высокая демографическая нагрузка налагается на низкую занятость населения. Но чрезмерный приток населения в крупные города страны, в частности в Алматы и Астану, создает другую проблематику – накладывает высокую нагрузку на инфраструктуру и другие жизненно важные сферы этих зон миграционной активности. И чем больше население мегаполисов, тем острее в них проявляются социальные проблемы, связанные с дефицитом рабочих мест, нехваткой жилья, детских садов и прочих необходимых условий.
Львиная доля внутренних мигрантов – это прежние жители сельских районов, среди которых немало людей, способных наладить бизнес в моногородах, райцентрах и селах, если им не только сулить выдачу микрокредитов, но и целенаправленно продвигать в русло экономической активности.
Согласно официальным данным, на сегодня в сфере малого и среднего бизнеса занято более 2,6 млн. человек, или порядка 31% трудоспособного населения страны. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» предприниматели имеют возможность получить широкий набор инструментов поддержки в виде субсидирования и гарантирования по кредитам БВУ, получения грантов на новые бизнес-идеи, подведения инфраструктуры, а также обучения, стажировки за рубежом, сервисной поддержки и специализированного консалтинга. Но во всех этих инструментах есть свои критерии, уложиться в которые безработному, решившему наладить свое дело, почти невозможно. Другое дело – программа микрокредитования, которая при доступности могла бы во многом стать залогом решения проблемы занятости сельского населения и снижения динамики внутренней миграции.
Начиная с 2013 года на реализацию данного инструмента в рамках Программы развития моногородов выделено 5,31 млрд. тенге, в том числе в 2015 году – 1,67 млрд. тенге. В 2013–2014 годах для организации или расширения предпринимателями собственного дела, пополнения оборотного капитала за счет данных средств было выдано 1 225 микрокредитов.
Согласно информации МНЭ, в текущем году в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» микрокредитование будет реализовываться в новом формате. То есть микрокредиты будут предоставляться только для организации или расширения собственного дела, а также пополнения оборотного капитала.
В рамках программы инструмент микрокредитования расширен. Теперь субъектам малого предпринимательства в сельских населенных пунктах, малых городах и моногородах будут предоставляться микрокредиты в размере до 10 млн. тенге вместо прежних 3 млн. тенге, которые ранее предоставлялись только в моногородах и для определенной категории населения – самозанятых, малоимущих и безработных. При этом годовая эффективная ставка вознаграждения по микрокредиту не будет превышать 12% для конечного заемщика.
В рамках программы также будут внедрены новые гибкие инструменты государственной поддержки, связанные с микрокредитованием, – субсидирование процентной ставки по микрокредитам, гарантирование займов микрофинансовых организаций перед банками. Данные меры господдержки будут реализованы в рамках первого направления программы «Поддержка новых бизнес-инициатив».
В целях активизации этого русла стимулирования предусматривается трансформация Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства в специализированный Апекс-фонд по фондированию микрокредитных организаций, что позволит снизить процентную ставку для конечных заемщиков и расширить деятельность микрофинансовых организаций в сельской местности.
Инициаторы программы предполагают, что это будет иметь положительный эффект в решении вопросов предпринимательства в моногородах и сельских населенных пунктах страны. При этом есть надежда, что это также внесет свои определенные коррективы и в специфику внутренней миграции.