Социальный тонус экономики Свежий выпуск 437 Досжан НУРГАЛИЕВ

Неполный график

По мнению заместителя Премьер-Министра Бердыбека Сапарбаева, озвученному в ходе заседания трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений, в настоящее время общая социальная картина в стране остается стабильной. В целом в отраслях экономики сохраняется тот порядок социально-трудовых отношений, который определен условиями меморандумов, заключенных между акиматами, работодателями и профсоюзными организациями, но... Есть отдельные вопросы, связанные с невыполнением работодателями трудовых обязательств перед работниками, долгами по заработной плате и другими факторами социальных рисков, причины которых закономерны, как симптомы слабого иммунитета в сырую погоду.

В текущем году общее число производственных объектов, охваченных Картой риска трудовых конфликтов, составляет 199 предприятий, рассредоточенных в различных регионах страны. Согласно данным Министерства здравоохранения и социального развития, на сегодня из 199 предприятий – объектов мониторинга Карты социальных конфликтов, 4 – полностью остановили свою деятельность, а 90, где работают порядка 38 тыс. человек, перешли на неполный график работы, очевидно, в связи с недозагрузкой мощностей. При этом задолженность по заработной плате выявлена на 77 предприятиях, причем для 28 из них погашение долгов перед работниками представляет серь­езную проблематичность.

Как отмечает глава МЗСР Тамара Дуйсенова, на сегодня наиболее существенной причиной всех трудовых конфликтов на предприятиях является именно проблема задолженности по заработной плате. В региональном разрезе, наибольший уровень риска социальной напряженности, вызванной данным обстоятельством, наблюдается в двух областях – Карагандинской и Акмолинской. В Карагандинской области значительные суммы задолженности по заработной плате имеются на 4 предприятиях. Для производственной практики этой области также характерны системные нарушения работодателями трудового законодательства и социальных обязательств перед работниками.

В Акмолинской области из 21 предприятия, охваченного мониторингом Карты социальных конфликтов, на большинстве из них применяются крайне непопулярные «антикризисные» меры – перевод производства на неполный рабочий график и предоставление работникам длительных отпусков без содержания. При этом задолженность по заработной плате имеется на 14 предприятиях области.

В целом по республике динамика региональной задолженности предприятий склонна к росту. По состоянию на 8 апреля, 101 предприятие имели в общей сложности задолженность перед работниками на сумму порядка 822,5 млн. тенге. Из них 568 млн. тенге приходилось на долю компаний-банкротов, 254 млн. тенге – на долю реабилитируемых субъектов рынка.



Бремя долговое

Согласно данным акимата Карагандинской области, в регионе общий объем долгов по зарплате составляет 175,3 млн. тенге, из которых порядка 115 млн. числятся за 16 недействующими предприятиями-банк­ротами. Остальные 59,4 млн. тенге приходятся на долю двух «тэоошек», которым для ликвидации задолженностей ничего другого не остается, как продавать оборудование и инвентарь на аукционе.

У других регионов также имеются свои компании, отягощенные значительным долговым бременем. В Кызылординской области – это ТОО «Азия-Ш», которое задолжало своим работникам 19 млн. 400 тыс. тенге, в Актюбинской – ТОО «Экспо-инжиниринг» (16 млн. тенге).

Между тем в любой сфере деятельности, какой бы технологоемкой она ни была, значение рядового труженика по-прежнему остается определяющим. И, соответственно, наемный рабочий, исполняющий трудоемкие процессы, должен получать все, что ему причитается, согласно прописанным условиям коллективного договора. Но это в идеале, а в реальной практике, к сожалению, потребности работника не везде удовлетворяются. Причем в большинстве случаев заработная плата остается единственным стимулом, определяющим экономические отношения работника и работодателя. И немудрено, что, когда приходится выбирать между «экономической целесообразностью» и «социальной ответственностью», чаша весов зачастую склоняется в пользу первого приоритета.

Как отмечают в социальном ведомстве, на сегодня в республике регио­нальными исполнительными органами заключено более 46 тыс. меморандумов с крупными, средними и малыми субъектами бизнеса по обеспечению трудовых прав и социальных гарантий порядка 2,5 млн. работников. Наибольшее число сокращений допускается субъектами бизнеса в Алматы, где 19 предприятиями уволено порядка 700 человек, в ВКО на 7 предприятиях – 243 работника, в Астане на 6 – 235 работников, в Атырауской области на 10 – 167 человек, в Кызылординской области – 162 работника.

По словам заместителя акима Мангистауской области Сеильбека Алдашева, «в условиях кризисных тенденций невозможно требовать от всех компаний, чтобы те не сокращали рабочие места. На сегодня о своих намерениях пойти на такие меры заявили несколько нефтяных и сервисных компаний, действующих в регионе».

Выражая свою позицию по этому вопросу, Бердыбек Сапарбаев говорит: «В течение ряда лет для поддержки бизнеса государство прилагает беспрецедентные усилия, создает условия и выделяет огромные ресурсы на его развитие. В текущем году все свои обязательства перед предприятиями отраслей, малым и средним бизнесом государство выполнило. Но почему же в связи с этим мы не можем спросить с тех, кто, ссылаясь на якобы происходящий спад производства, которого на деле еще нет, решает проблемы за счет несоблюдения условий меморандумов?»

Между тем в противоположность тому мнению, что тенденция роста задолженности по заработной плате характерна для всех регионов, отметим, что в этом плане есть регионы, где подобная проблема вовсе отсутствует. На сегодня таковыми зонами стабильности являются два региона – Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская области.



Внутренние факторы стабильности

Эксперты давно отмечают, что для крупных городов страны, таких как Алматы и Астана, обеспечение высокого уровня занятости населения, сведение к минимуму остроты жилищной проблематики, решение экологических и других вопросов развития будет делом невозможным до тех пор, пока эти города остаются открытыми для внутренней миграции. Наибольший приток населения в эти центры наблюдается, как правило, в кризисные периоды, когда в поисках работы и более комфортных условий жизни мигранты, основная часть которых – сельская молодежь, устремляются в мегаполисы.

Согласно данным статистики, в I квартале 2015 года число внутренних мигрантов увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее число людей, перемещающихся в пределах страны, составило более 80 тыс. человек. При этом положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдается в городах Алматы и Астане, а также Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Павлодарской и Костанайской областях.

Известно, что социальные проблемы особо ярко проявляются в регионах с преимущественно трудоемкой аграрной спецификой, где высокая демографическая нагрузка налагается на низкую занятость населения. Но чрезмерный приток населения в крупные города страны, в частности в Алматы и Астану, создает другую проблематику – накладывает высокую нагрузку на инфраструктуру и другие жизненно важные сферы этих зон миграционной активности. И чем больше население мегаполисов, тем острее в них проявляются социальные проблемы, связанные с дефицитом рабочих мест, нехваткой жилья, детских садов и прочих необходимых условий.

Львиная доля внутренних мигрантов – это прежние жители сельских районов, среди которых немало людей, способных наладить бизнес в моногородах, райцентрах и селах, если им не только сулить выдачу микрокредитов, но и целенаправленно продвигать в русло экономической активности.

Согласно официальным данным, на сегодня в сфере малого и среднего бизнеса занято более 2,6 млн. человек, или порядка 31% трудоспособного населения страны. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» предприниматели имеют возможность получить широкий набор инструментов поддержки в виде субсидирования и гарантирования по кредитам БВУ, получения грантов на новые бизнес-идеи, подведения инфраструктуры, а также обучения, стажировки за рубежом, сервисной поддержки и специализированного консалтинга. Но во всех этих инструментах есть свои критерии, уложиться в которые безработному, решившему наладить свое дело, почти невозможно. Другое дело – программа микрокредитования, которая при доступности могла бы во многом стать залогом решения проблемы занятости сельского населения и снижения динамики внутренней миграции.

Начиная с 2013 года на реализацию данного инструмента в рамках Программы развития моногородов выделено 5,31 млрд. тенге, в том числе в 2015 году – 1,67 млрд. тенге. В 2013–2014 годах для организации или расширения предпринимателями собственного дела, пополнения оборотного капитала за счет данных средств было выдано 1 225 микрокредитов.

Согласно информации МНЭ, в текущем году в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» микрокредитование будет реализовываться в новом формате. То есть микрокредиты будут предоставляться только для организации или расширения собственного дела, а также пополнения оборотного капитала.

В рамках программы инструмент микрокредитования расширен. Теперь субъектам малого предпринимательства в сельских населенных пунктах, малых городах и моногородах будут предоставляться микрокредиты в размере до 10 млн. тенге вместо прежних 3 млн. тенге, которые ранее предоставлялись только в моногородах и для определенной категории населения – самозанятых, малоимущих и безработных. При этом годовая эффективная ставка вознаграждения по микрокредиту не будет превышать 12% для конечного заемщика.

В рамках программы также будут внедрены новые гибкие инструменты государственной поддержки, связанные с микрокредитованием, – субсидирование процентной ставки по микрокредитам, гарантирование займов микрофинансовых организаций перед банками. Данные меры господдержки будут реализованы в рамках первого направления программы «Поддержка новых бизнес-инициатив».

В целях активизации этого русла стимулирования предусматривается трансформация Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства в специализированный Апекс-фонд по фондированию микрокредитных организаций, что позволит снизить процентную ставку для конечных заемщиков и расширить деятельность микрофинансовых организаций в сельской местности.

Инициаторы программы предполагают, что это будет иметь положительный эффект в решении вопросов предпринимательства в моногородах и сельских населенных пунктах страны. При этом есть надежда, что это также внесет свои определенные коррективы и в специфику внутренней миграции.



