​Социальный уклон

Акимат Карагандинской области и АО «АрселорМиттал Темиртау» заключили меморандум о строительстве социально важных объектов. Подобный документ не подписывали последние 8 лет.

Во время недавней рабочей поездки в шахтерский регион Глава государства Нурсултан ­Назарбаев обозначил ряд задач, призванных улучшить жизнь темиртаусцев. Президент поручил построить новую поликлинику, детский сад и спортивно-оздоровительный комплекс. В рамках социальной ответственности финансирование полностью берет на себя «АрселорМиттал Темиртау». По каждому социальному объекту уже подготовлен проект. Все здания будут отвечать современным стандартам.

– Благодаря Главе государства появится новая поликлиника, которая будет рассчитана на 20 тысяч человек и, самое главное, закроет пот­ребность в медучреждениях в городе. А детский сад на 320 мест позволит Темиртау первым в области перейти на полноценное раннее дошкольное образование, о чем говорил в своем Послании Президент. Другими словами, детей будут принимать уже не с 3 лет, а с одного года, – отметил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Кроме поликлиники и детского сада в рамках поручения в городе появится еще и современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортивное помещение рассчитано на 320 мест. Его построят в шаговой доступности от жилого мик­рорайона, где проживают более 30 тыс. человек.

В свою очередь генеральный директор «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон заверил, что строительство социально важных объектов будет идти ударными темпами.

– Все озвученные объекты мы постараемся построить в обозначенные сроки. Строительство будет исчисляться не годами, а месяцами. По окончании презентуем эти проекты господину Президенту как готовые объекты, – рассказал руководитель предприятия.

Также в Темиртау наконец с мертвой точки сдвинулся один из наболевших вопросов. Это качественное теплоснабжение города. Глава государства потребовал модернизировать ТЭЦ-2, построить 7-й котел. На сегодня все вопросы решены. К разработке ПСД уже приступили, в следующем году начнется строительство.

В ближайшее время темиртаусцы еще раз почувствуют заботу и теплоту, с которыми Глава государства относится к этому городу и его жителям.