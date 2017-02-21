Социальный вектор модернизации 992 Досжан Айту

В своем выступлении министр напомнила, что в свете Послания Президента Казахстана перед министерством стоит ряд конкретных задач, связанных с решением проблем в социально-трудовой сфере. Первая задача – модернизация рынка труда, что, в свою очередь, предусматривает реализацию трех важных мер. Важнейшая из них – повышение квалификации трудовых ресурсов для расширения возможностей их самостоятельного трудоустройства или открытия собственного дела.



Министр отметила, что в прошлом году незакрытыми остались более 26 тыс. вакансий, объявленных работодателями. На эти вакансии не могли претендовать 26% молодых кадров в силу того, что они имеют только школьное образование. И это при том, что на профессии большинства выпускников высших и средних специальных учебных заведений нет спроса на рынке труда или их квалификация не соответствует требованиям работодателей. Для ломки сложившейся практики и повышения квалификации трудовых ресурсов по поручению Главы государства разработана новая Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в РК. Главная ее цель – организация массового обучения граждан профессиям, широко востребованным на рынке труда, или основам предпринимательства.



– В связи с этим необходимо представить гражданам перечень профессий, востребованных на рынке труда, который будет определяться исходя из комплексного плана, формируемого местными исполнительными органами, а также из вакансий, заявленных работодателями в центры занятости и отраженных на электронных ресурсах, – отметила Тамара Дуйсенова.



В рамках этих мер предполагается организовать обучение граж­дан в центрах технического и профессионального образования и второй профессии – в рамках краткосрочных курсов. При этом государство будет полностью покрывать расходы на обучение, выплачивать стипендию, возмещать расходы за проезд и проживание, а также предоставит одноразовое горячее питание для граждан, проходящих курсы обучения. В числе новых профессий программы – подготовка воспитателей и профессиональных нянь для детей дошкольного возраста, что осуществляется в целях вовлечения женщин предпенсионного возраста в продуктивную занятость с возможностью открытия мини-садиков на дому. А еще подготовка консультантов по социальной работе для обслуживания лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, с возможностью открытия домов малой вместимости для данной категории граждан. Желающие могут обучиться основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау-Бизнес», реализуемого Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен».



По завершении обучения будет вручаться сертификат. Лица, получившие его, смогут либо трудоустроиться самостоятельно, либо их направят на вакантные рабочие места. А тем, кто хочет открыть собственное дело, участие в программе позволит получить кредит. Сумма предоставляемых кредитов увеличивается до 8 тыс. МРП (18 млн тенге) сроком до 5 лет (животноводство и сельхозкооперативы – до 7 лет) и годовой ставкой до 6%. При выдаче кредитов через Аграрную кредитную корпорацию введен механизм гарантирования кредитов: до 85% для начинающих предпринимателей и до 50% – для действующих.



Вторая мера модернизации рынка – это управление перетоком рабочей силы из одной отрасли в другую. В рамках этой работы министерству совместно с работодателями и местными исполнительными органами предстоит определить в разрезе регионов перечень отраслей и предприятий, внедряющих новые технологии и планирующих сокращение рабочих мест. При этом необходимо разработать пошаговые меры по проведению спецподготовки и переквалификации высвобождае­мых работников на другие виды деятельности.



В рамках модернизации рынка труда в Казахстане будет создана единая электронная биржа, где будут собраны все сведения о вакансиях и соискателях. В связи с этим в текущем году планируется переформатировать работу центров занятости. Предусматривается преобразование центров занятости из госучреждений в государственно-коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения, что позволит оплачивать труд работников центров по конечному результату. Также планируется оснастить центры занятости новыми компьютерами, установить программные комплексы, обеспечивающие доступ ко всем информационным системам министерства.



В настоящее время в социальном ведомстве подготовлен проект Концепции миграционной политики, предусматривающей оптимальное расселение граждан и мигрантов на территории страны для обеспечения потребностей экономики в необходимой рабочей силе.



В целях повышения уровня социального обеспечения граждан в 2017–2018 годах с 1 июля 2017 года размеры солидарных пенсий будут повышены на 11% с учетом 9% повышения в начале года. Кроме того, будут подняты размеры базовой пенсии на 13% – с учетом 7% повышения в начале года.



– Это касается всех пенсионеров, или более 2 миллионов человек. При уточнении бюджета для этих целей было предусмотрено порядка 80 миллиардов тенге, – сообщила министр.

С 1 января 2018 года будут повышены размеры пособий по инвалидности, потере кормильца и базовой пенсии до 16% в связи с изменением величины прожиточного минимума, который будет рассчитан по новой методике.



Третий этап повышения коснется только базовой пенсии и будет осуществлен с 1 июля 2018 года. Это связано с изменением методики назначения базовой пенсии. В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимос­ти от стажа участия в пенсионной системе, в который входит трудовой стаж до 1998 года и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года.



В рамках модернизации специальное государственное пособие многодетным матерям будет преобразовано в «пособие для многодетных матерей», и для его получения будет представляться один пакет документов.



По поручению Главы государства с 1 января 2018 года будет пересмотрена методика расчета величины прожиточного минимума с учетом реального уровня потребительских расходов казахстанцев. Это обеспечит для 3 млн человек повышение размеров базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов. На эти цели в бюджете будет дополнительно предусмотрено 63 млрд тенге.



Глава МТСЗН РК рекомендовала заместителям акимов областей, руководителям управлений занятости и социальных программ и центров занятости до 1 марта определиться с возможностями реализации этих проектов в регио­нах и начать их осуществление с 1 апреля текущего года.



