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Социальный вектор Приуралья
Людмила КОРИНА, Уральск
Сразу из аэропорта Уральска делегацию из Астаны, в составе которой прибыли также руководители минис­терств и ведомств, вертолет доставил на Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение. Его разрабатывает альянс иностранных компаний. Первый вопрос, который интересовал вице-премьера, это ситуация в поселке Березовка, расположенном неподалеку от промысла. 28 ноября в сельской школе неизвестным газом отравились 25 детей и 4 взрослых. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, рассматривающее несколько версий случившегося. На встрече, проходившей в доме культуры, жители поселка рассказали о том, что считают причиной ЧП негативное воздействие месторождения и давно настаивают на своем переселении. Но, по мнению членов Правительства и руководства области, следует дождаться окончательных результатов судебно-медицинской и экологической экспертиз и только после этого принимать меры для предотвращения таких случаев.

Затем состоялась встреча с представителями трудовых коллективов Бурлинского района и руководством компании "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.". Генеральный директор КПО Дамиано Ратти доложил о том, что интегрированная организация является крупнейшим работодателем в регионе, реализует масштабную программу по обучению персонала, наращивает казахстанское участие в проекте, успешно сотрудничает с отечественными поставщиками товаров и услуг. Консорциум ежегодно выделяет 20 млн. долларов на социальные проекты, реализуемые в Западно-Казахстанской области, и солидные средства для социального переустройства в Бурлинском районе.

Разработан план по дальнейшему наращиванию производства на Карачаганаке. Это значит, что появятся дополнительные рабочие места. Разговор касался также роли профсоюзов в защите прав коллектива и охране труда.

Далее правительственная делегация посетила ряд социальных объектов в Уральске.

О создании безбарьерной зоны для людей с ограниченными возможнос­тями говорилось в ТОО "Гибадат". Хозяин мебельного цеха – инвалид Биржан Кожаков организовал малое предприятие, которое успешно занимается выпуском мебели с национальным колоритом. Причем принимает на работу инвалидов, которые, по его мнению, работают добросовестно и ответственно. Такой опыт, считают члены Правительства, достоин изучения и распространения. Столичная делегация побывала также в школе и недавно открытом детском саду, расположенных в строящемся микрорайоне "Зачаганск". Бердыбек Сапарбаев одобрительно отозвался о прекрасных условиях, созданных и для малышей, и для школьников.

На совещании в областном акимате министр здравоохранения Тамара Дуйсенова и министр образования и науки Аслан Саринжипов рассказали о мерах, намеченных для выполнения задач, поставленных в Послании Главы государства "Нұрлы жол". Подводя итоги поездки по области, вице-премьер отметил, что в регионе ведется планомерная работа по развитию экономики и социальной сферы, и особо подчеркнул необходимость укрепления согласия и толерантности как факторов достижения основной цели Стратегии "Казахстан-2050" – построения стабильного и процветающего Казахстана.

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