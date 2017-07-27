Социальный вектор

Самый большой блок задач в рамках Плана нации определен по третьему направлению – «Индустриализация и экономический рост, основанный на диверсификации». Он включает в себя 50 шагов, которые в целом направлены на обеспечение благополучия государства и народа. В том числе в них определен конкретный «фронт работ» в социальной сфере.В первую очередь министр остановилась на поставленной задаче по либерализации трудовых отношений и разработке нового Трудового кодекса – этот шаг уже исполнен. Министерство труда и социальной защиты совместно с социальными парт­нерами разработало проект документа, который был принят в конце 2015 го­да и вступил в силу с первого января 2016 года. Сейчас рабочая группа, которая непосредственно трудилась над созданием нового Трудового кодекса, проводит мониторинг его исполнения и эффективности, причем в процесс активно вовлекаются как работники, так и представители работодателей. По словам главы ведомства, уже есть предложения по дальнейшему развитию законодательства.– Концептуальной основой нового Трудового кодекса стало разграничение функций по регулированию трудовых отношений между работодателем, работником и государством. То есть государство взяло на себя разработку базовых стандартов и обеспечение их исполнения всеми работодателями, а остальные трудовые отношения должны решаться между работодателями и работниками на основе индивидуальных и коллективных трудовых договоров, – напомнила Тамара Дуйсенова.Принятие нового Трудового кодекса сопровождалось обстоятельным об­суждением его положений на самых разных уровнях. В том числе среди самых резонансных тем оказались индивидуальные и коллективные трудовые договоры, оплата сверхурочных… Как показывает мониторинг министерства, что касается этих моментов трудовых отношений, то после принятия кодекса ситуация по ним вполне положительная.Так, в вопросе индивидуальных трудовых договоров всегда имелось немало нарушений – зачастую трудовые отношения между работодателем и работником официально не закреплялись, что могло стать причиной определенных проблем для обеих сторон. Как показывает мониторинг, по итогам 2016 года количество индивидуальных трудовых договоров, заключенных работодателями, увеличилось на 60 тыс. Причем, как подчеркнула Тамара Дуйсенова, в их числе не только те, что заключены с работниками, которые недавно вошли в трудовой рынок. Индивидуальные трудовые договоры начали заключать также те работодатели и работники, чьи трудовые отношения по факту длятся уже какое-то время, но до сих пор не были документально оформлены.– Большой вопрос был по коллективным договорам, насколько организованно работодатели будут прислушиваться к мнению представителей работников. Отмечу, что, по данным на начало текущего года, почти 93% всех крупных предприятий, около 89% средних предприятий и около 43% малого бизнеса сегодня имеют коллективные договоры, – проинформировала министр.Активно обсуждался при принятии Трудового кодекса и вопрос оплаты ночной и сверхурочной работы. Соглас­но действующему документу, установлено, что за нее работник должен получать не меньше чем полуторный размер своей ставки в урочное рабочее время. Как рассказала Тамара Дуйсенова, на этот счет само министерство держит на мониторинге 364 предприя­тия, еще порядка 3 000 наблюдаются в регионах, и на сегодня представители профсоюзов работников дают отчеты, что по этим предприятиям нарушений нет. Более того, оплата за сверхурочные производится даже в большем объеме, чем установлено в Трудовом кодексе.Еще один важный вопрос – защита прав работников профсоюзами. Принятый в Казахстане Закон «О профессиональных союзах» дал возможность создавать в рамках одного предприятия несколько подобных объединений (если позволяет численность работников), которые будут защищать права трудового коллектива, вести диалог с работодателем. Кроме того, при отсутствии профсоюза работники могут избрать своих уполномоченных представителей. Министр отметила, что в Казахстане действуют 467 профсоюзных организаций, причем 154 из них были созданы только за последние полтора года.В 56-м шаге Плана нации также стоит задача по созданию благоприятного миграционного режима для привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Тамара Дуйсенова подчеркнула, что в связи с этим в миграционное законодательство Казахстана были внесены изменения, которые предусматривают упрощение процедуры привлечения иностранцев для работы в нашей стране, но в то же время ужесточают требования к их квалификации.– Эти нормы уже действуют. На 1 июля текущего года 27 тысяч иностранных работников работают по трудовому разрешению на казахстанских предприятиях – это четыре десятых процента от всей численности занятого населения Казахстана, – добавила министр труда и социальной защиты.В отдельную задачу в рамках Плана нации выделена оптимизация социальной помощи населению через усиление ее адресного характера – она также уже исполнена.– Меняется идеология формата оказания социальной помощи, – подчеркнула Тамара Дуйсенова.Как пояснила министр, социальную помощь будут получать малообеспеченные семьи, доходы которых ниже установленной в Казахстане черты бедности. И если эта семья не имеет трудоспособных членов или же они по объективным причинам не могут работать, то адресная социальная помощь им будет предоставляться без каких-либо дополнительных условий. Если же члены малообеспеченной семьи могут работать, то помощь от государства будет предоставляться только при условии их активного участия в программах содействия занятости и социальной адаптации. В этом случае, отметила Тамара Дуйсенова, семья будет получать даже два пакета социальной поддержки: во-первых, это уже упомянутая адресная социальная помощь, а во-вторых, это возможность за счет государства обучиться, получить микрокредит и даже переехать в другой регион, где можно получить работу.Для подготовки к новому формату адресной социальной помощи в Казахстане уже четвертый год реализуется проект «Өрлеу», которым сегодня охвачены все области. По информации Министерства труда и социальной защиты, по состоянию на 1 июля текущего года его участниками стали 107,1 тыс. человек, мерами содействия занятости обеспечены 20,9 тыс. человек, а доходы малообеспеченных участников проекта увеличились в 2,9 раза (с 6 тыс. до 17,5 тыс. тенге). Для реализации проекта в 2017 году в республиканском бюджете предусмотрены средства в сумме 7,1 млрд тенге для вовлечения не менее 150 тыс. малообеспеченных граждан из всех районов и городов страны.Внедрение нового формата адресной социальной помощи будет способствовать повышению ответственности ее получателей, усилению их мотивации в поиске работы и самообеспечении, а также повышению степени участия малообес­печенных граждан в экономике страны и в жизни общества. В конечном итоге это должно благоприятно отразиться на качест­ве жизни малообеспеченных граждан.В связи с необходимостью разъяснения условий адресной социальной помощи нового формата, пенсионной реформы, концепции дальнейшей модернизации системы социальных услуг по инициативе Тамары Дуйсеновой во всех регионах страны проходят Дни Министерства труда и социальной защиты населения.