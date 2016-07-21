В ответ на растущие потребности населения организации социального обеспечения сталкиваются с необходимостью внедрения новой модели предоставления государственных услуг казахстанцам. В частности, это обеспечение электронных услуг в предоставлении пенсий, пособий и социаль­ных выплат с использованием новых технологий и достижение взаимной административной интеграции.

Присоединяясь к ряду высокоразвитых стран, провозгласивших инновационное развитие, Президент Нурсултан Назарбаев призвал при реализации задач по вхождению Казахстана в 30 развитых стран мира приложить все усилия для дальнейшего повышения качества и стандартов жизни. Реализация поставленной цели предполагает дальнейшее углубление социальных преобразований, создание инновационной инфраструктуры системы социального обеспечения. В частности, внедрение электронных услуг обеспечивает автоматизацию труда, снижение трудоемкости, ускорение процессов обслуживания людей.

В целях реализации Плана нации «100 конкретных шагов» создана Государственная корпорация «Правительство для граждан». Она ответственна за организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю по принципу «одного окна», а также обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме.

Министерство здравоохранения и социального развития на постоянной основе проводит работу по обеспечению доступности и повышению качества предоставляемых государственных услуг путем оптимизации этого процесса. К примеру, проводится работа по сокращению перечня необходимых документов на бумажном носителе, запрашиваемых у заявителей. Благодаря проведенной работе по интеграции различных государственных информационных систем значительно сократился бумажный документооборот.

Министерством проведена работа по внедрению композитной услуги, объединяющей ряд государственных услуг и обеспечивающей взаимодействие различных органов социального обеспечения при их предоставлении. Это послужит улучшению обеспечения их доступности. Как достигается получение результатов нескольких государственных услуг по одному обращению? За счет совершенствования информационных систем между Государственной корпорацией, подразделениями медико-социальной экспертизы территориальных департаментов Комитета труда, социальной защиты и миграции, центров занятости населения местных исполнительных органов.

С первого января 2016 года реализуются две композитные услуги. Так, в отделах медико-социальной экспертизы территориальных департаментов Комитета труда, социальной защиты и миграции наряду с оказанием услуги по первичному установлению инвалидности и степени утраты общей трудоспособности от заявителей принимаются заявления на назначение пособий по инвалидности и социальной выплаты на случай утраты трудоспособности. Кроме того, в Центре занятости населения лица, потерявшие работу, при получении статуса безработного могут подать заявление на назначение соответствующей социальной выплаты из АО «Государственный фонд социального страхования» (далее ГФСС). Таким образом гражданам оказываются две государственные услуги при одном обращении, устраняя необходимость адресовать запросы нескольким государственным органам.

Также для повышения эффективности предоставления государственных услуг реализуются мероприятия по их автоматизации посредством внедрения новой технологии – на альтернативной основе через портал электронного правительства. Казахстанцам предоставлена возможность подачи электронного заявления через этот портал на получение ряда государственных услуг в социальной сфере – это назначение государственной базовой пенсионной выплаты, государственного социального пособия по возрасту, возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов, регистрация и постановка на учет безработных граждан.

Граждане могут также посредством портала электронного правительства получить информацию о назначении пенсионных выплат, государственных социальных пособий по потере кормильца, по возрасту, инвалидности, специальных государственных пособий. Также предоставлена возможность получения данных о состоянии пенсионных накоплений, справки о пенсионных отчислениях, о подтверждении инвалидности, а также справки о регистрации в качестве безработного.

С первого января 2016 года расширен перечень электронных государственных услуг путем внедрения электронной композитной услуги. Теперь неработающие женщины могут подать одно электронное заявление на назначение двух видов пособий – на рождение ребенка и по уходу за ним. Работающие женщины подают заявление на назначение пособий на рождение ребенка и социальной выплаты на случай потери дохода, в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года.

Кроме того, с первого января 2016 года предоставлена возможность подачи электронного заявления для назначения социальной выплаты на случай потери работы. Для этого достаточно наличия электронно-цифровой подписи и регистрации в качестве безработного.

Отмечу, что с апреля текущего года увеличен период, на который назначается социальная выплата на случай потери работы. В случае если человек потерял ее вследствие ликвидации работодателя, сокращения численности работников и снижения объема производства, оказываемых услуг, то он имеет право на получение социальной выплаты на случай потери работы в течение шести месяцев вместо четырех, как было раньше. В таких случаях заявителям необходимо обратиться в Государственную корпорацию либо в Центр занятости с предоставлением выписки из акта работодателя, подтверждающего расторжение трудовых отношений по названным основаниям.

При обращении заявителя за назначением государственных пособий, пенсий, а также социальной выплаты из ГФСС посредством портала запрос в информационные системы государственных органов для подтверждения необходимых документов для назначения соответствующей выплаты осуществляется самим заявителем. Осуществив запрос посредством портала, он удостоверяет электронное заявление и сведения, поступившие из информационных систем государственных органов, ЭЦП и направляет их в автоматизированную информационную систему Государственной корпорации. На портале в «личный кабинет» услугополучателя будет направлено электронное уведомление о назначении социальной выплаты или об отказе в назначении с указанием причины.

На сегодняшний день обеспечена полная автоматизация всего цикла финансово-информационных потоков при обращении граждан за назначением и получением социальных выплат и пособий. Это персонифицированный учет обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений, подтверждение участия в системе, формирование электронного макета дела (перевод с бумажного носителя в электронный вид), исчисление размера пенсии или пособия, назначение социальной выплаты, расчет потребности в средствах на выплату, осуществление выплаты путем зачисления на лицевые и карточные счета заявителя.

Дальнейшее развитие в стране инновационных технологий в сфере социальной защиты населения, в том числе в обязательном социальном страховании, направлено на улучшение благосостояния и качества жизни населения.