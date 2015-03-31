Соцопрос – не вопрос

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Максут ИРЖАНОВ
Социальный опрос, особенно по таким масштабным мероприя­тиям, как выборы Президента Республики Казахстан, всегда рассматривается в обществе в качестве инструмента диалога между государственными органами и населением. Замеры электоральных настроений, по мнению специалистов, необходимы. Они позволяют определить уровень электоральной активнос­ти населения.

Первый замер массового оп­роса населения по выявлению активнос­ти казахстанцев в электоральный период был проведен Институтом демократии с 15 по 25 марта 2015 года по заказу ОЮЛ "Гражданский альянс Казахстана". Это уже второй такой опыт совместной работы. То есть социальный опрос проводился в то время, когда еще проходила регистрация кандидатов в Президенты РК.

По словам Юлии Кучинской, исследования были проведены в областных центрах, малых городах, районных центрах и селах. В опросе участвовали 2 000 респондентов старше 18 лет, имеющие право избирать и быть избранными, из всех 14 областей республики, а также городов Астаны и Алматы. Ошибка выборки составила +/;- 2,3%.

– Так, по результатам опроса о проведении президентских выборов 26 апреля 2015 года проинформированы 92% казахстанцев, – сообщила она. – Это говорит о высоком уровне электоральной информированности населения. Основным источником информации о проведении выборов отметили республиканские телеканалы – 68%, за ними следуют республиканские газеты и журналы – 78,2%, местные телеканалы – 28,5%, Интернет – 27,2%, областные, городские и районные газеты – 27,1%, передачи радио – 25,3% опрошенных. В сумме это не дает 100%, так как, отвечая на вопрос об источниках информации, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

В целом, как показал опрос, отметила Юлия Кучинская далее, готовность прийти на избирательный участок и этим самым исполнить свой гражданский долг выразили 93% казахстанцев, проинформированных об их проведении. Если говорить о социально-демографических группах, то наиболее высокий уровень электоральной активнос­ти отмечается среди молодежи 18–24 лет, студентов, работников бюджетной сферы, людей пенсион­ного возраста и сельчан. Причем сельчане оказались активнее горожан.

Также было сообщено, что к выбору респондентов применялся строгий научный подход, чтобы в опросе участвовали представители различных социальных слоев, групп и разного возраста, что позволило избежать субъективных оценок и перекосов. Поэтому, видимо, было отмечено и возросшее доверие казахстанцев к соцопросам.

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