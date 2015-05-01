Общество
Соцопросы несуществующих людей проводили в Атырау
Шынар Оспанова
В Атырау проводили социальные опросы несуществующих людей. Об этом стало известно в ходе заседания Счетного комитета РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Счетного комитета.

"Подведены итоги контрольно-аналитического мероприятия эффективности использования средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию государственной политики по ведению общенациональной статистики и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Отмечено, что уполномоченными органами при использовании средств республиканского бюджета, выделенных на удовлетворение потребностей общества в достоверной статистической информации, а также обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущен ряд нарушений и недостатков", – сообщили в пресс-службе.

Так, по данным Счетного комитета, установлены расхождения информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики и Министерства финансов о количестве бездействующих и временно приостановивших деятельность предприятий. Департаментом статистики Атырауской области за недостоверные статистические обследования интервьюерам выплачено 6,2 млн тенге. Правовой статус, предельная численность, размер оплаты труда и ответственность интервьюеров за качество и достоверность статистических наблюдений законодательно не регламентированы.

"Департаментами статистики Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской областей проведены строительно-монтажные работы на общую сумму 22,9 миллиона тенге без уведомления уполномоченного органа, несоответствующие утвержденной проектно-сметной документации – на 20,5 миллиона тенге, без авторского надзора – на 7 миллионов тенге", – отметили в пресс-службе.

При недостижении в 2013 году Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областями и городом Алматы прямых результатов соглашений по целевым трансфертам – в 2014 году на завершение проектов по водоснабжению и водоотведению из республиканского бюджета дополнительно выделено 44,7 млрд тенге. В 2013 году при плане 219 объектов водоснабжения и водоотведения введены в эксплуатацию только 182 объекта, в 2014 году при плане 46 – 33 объекта.

Вместе с тем выявлено снижение ряда показателей по отдельным сегментам деятельности организаций санитарно-эпидемиологического контроля. В 2014 году зарегистрировано 20 случаев массовых заболеваний пищевого происхождения, что в 2,5 раза больше показателя 2013 года.

Стоимость лабораторных исследований, указанная в договорах, заключенных Комитетом по защите прав потребителей с центрами санитарно-эпидемиологической экспертизы, не соответствует тарифам, определенным в автоматизированной информационной системе "Тарификатор услуг". Общая сумма выявленных Счетным комитетом нарушений составила 53,7 млрд тенге, неэффективно использовано 1,3 млрд тенге. Нарушения ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности составили 696,6 млн тенге.

"По итогам заседания Правительству Республики Казахстан рекомендовано внести изменения в бюджетное законодательство по вопросам определения правового статуса интервьюеров для проведения статистических обследований, нормативов предельной их численности и размеров оплаты оказываемых услуг. Министерству национальной экономики поручено принять меры по устранению выявленных недостатков, причин и условий, способствующих им, привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства", – добавили в пресс-службе Счетного комитета.

Отдельные материалы контроля будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений.

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