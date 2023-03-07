Соцпомощь выплатят нуждающимся астанчанам к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня 8 Марта многодетные матери и семьи, малообеспеченные жители города Астаны получат единовременную социальную выплату, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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"Согласно решению маслихата города Астаны, в честь Международного женского дня будет оказана единовременная социальная помощь почти 30 тысячам многодетных семей, многодетных матерей, в том числе малообеспеченным в размере 2,5 МРП (8 625 тенге), зарегистрированным и постоянно проживающим в столице", – отмечается в сообщении акимата.

Выплата производится на основании списков филиала по Астане Межведомственного расчетного центра социальных выплат, Госкорпорации "Правительство для граждан", уточнили в местном исполнительном органе.