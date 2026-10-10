Соцсети детям младше 15 лет запретят в Турции

Масс-медиа
Дана Аменова
корреспондент

Их аккаунты должны быть закрытыми, а получать сообщения они смогут только от подписчиков.

В Турции с 1 ноября 2026 года вступит в силу запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Соответствующее положение опубликовано в официальной газете республики Resmî Gazete 10 октября, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Orientalexpress.info

Социальные платформы обяжут проверять возраст пользователей при регистрации через государственный портал e-Devlet. Создание аккаунтов детьми младше установленного возраста будет запрещено.

Для подростков старше 15 лет также вводятся ограничения. Их аккаунты должны быть закрытыми, а получать сообщения они смогут только от подписчиков. Подросткам запретят проводить прямые эфиры, получать персонализированную рекламу и рекомендации других аккаунтов, а также синхронизировать контакты из телефонной книги и других сервисов.

Социальные сети должны будут предоставить родителям и опекунам инструменты контроля. Взрослые смогут управлять настройками детских профилей, устанавливать ограничения на время использования платформ и подтверждать платные операции.

#дети #Турция #соцсети #запрет

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