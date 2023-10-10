Вчера на площадке возле здания «Казпочты» с утра звучала музыка, зазывая прохожих оформить подписку на периодические издания на следующий год и стать участником розыгрыша специально организованной лотереи. Почтовые работники тут же заполняли абонементы, а представители печатных изданий рассказывали о направленности газет, приоритетной проблематике, консультировали потенциальных читателей, с удовольствием выслушивали предложения поднять на страницах газет ту или иную важную тему, дарили сувениры.

– Не понимаю тех, кто не читает газеты, – говорит жительница Шымкента Наталья Пермякова. – Я регулярно оформ­ляю подписку. Сама читаю и постепенно приучила детей, а теперь уже и внуков. Соцсети – хорошо, а газета – лучше. Это наш семейный девиз, которому мы следуем много лет. В вопросе приобщения к чтению, будь-то книга или газета, роль семьи никто не отменял.

День подписчика – это не только праздник газетчиков и читателей, но в первую очередь – почтальонов. Это благодаря им периодика приходит в наши дома. В любую погоду они спешат доставить свежие новости в отдельно взятый дом или квартиру.

Их труд руководство отделения «Казпочты» отметило почетными грамотами. Среди награжденных оказалась и поч­тальон отделения почтовой связи № 10 Яна Сотникова. Она 11 лет разносит газеты, журналы и корреспонденцию. Почтальон с грустью отмечает, что за это время число подписчиков, а значит и читателей, уменьшилось.

– К сожалению, старшее поколение, не мыслящее себя без газет, постепенно уходит, а молодежь не очень-то интересуется газетами и журналами, – говорит Яна Сотникова. – В основном в Интернете черпают информацию. Думаю, что в будущем газеты будут интереснее. Я вижу, как стараются работники печатных СМИ разнообразить и тематику публикаций, и стиль подачи, и оформление газетных полос. Все делают, чтобы привлечь читателя. Есть интерес к детским журналам. Их выпускать желательно с наклейками, это маленьким читателям нравится. Собственно, с этого возраста и надо приучать к чтению периодики.

Яна Сотникова выходит на участок с рюкзаком, под завязку забивая его газетами, журналами и письмами. Их еще тоже пишут. Зачастую все это не вмещается в рюкзаке, и тогда почтальон берет в руки еще и увесистый пакет, чтобы оперативно доставить подписчикам всю периодику. Почтальон понимает, что газета живет один день, и каждый читатель ждет с нетерпением полюбившееся издание.