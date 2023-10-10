Соцсети – хорошо, а газета – лучше!

Общество
10
Любовь Доброта

Во Всемирный день почты в Шымкенте прошел традиционный
День подписчика.

Вчера на площадке возле здания «Казпочты» с утра звучала музыка, зазывая прохожих оформить подписку на периодические издания на следующий год и стать участником розыгрыша специально организованной лотереи. Почтовые работники тут же заполняли абонементы, а представители печатных изданий рассказывали о направленности газет, приоритетной проблематике, консультировали потенциальных читателей, с удовольствием выслушивали предложения поднять на страницах газет ту или иную важную тему, дарили сувениры.

– Не понимаю тех, кто не читает газеты, – говорит жительница Шымкента Наталья Пермякова. – Я регулярно оформ­ляю подписку. Сама читаю и постепенно приучила детей, а теперь уже и внуков. Соцсети – хорошо, а газета – лучше. Это наш семейный девиз, которому мы следуем много лет. В вопросе приобщения к чтению, будь-то книга или газета, роль семьи никто не отменял.

День подписчика – это не только праздник газетчиков и читателей, но в первую очередь – почтальонов. Это благодаря им периодика приходит в наши дома. В любую погоду они спешат доставить свежие новости в отдельно взятый дом или квартиру.

Их труд руководство отделения «Казпочты» отметило почетными грамотами. Среди награжденных оказалась и поч­тальон отделения почтовой связи № 10 Яна Сотникова. Она 11 лет разносит газеты, журналы и корреспонденцию. Почтальон с грустью отмечает, что за это время число подписчиков, а значит и читателей, уменьшилось.

– К сожалению, старшее поколение, не мыслящее себя без газет, постепенно уходит, а молодежь не очень-то интересуется газетами и журналами, – говорит Яна Сотникова. – В основном в Интернете черпают информацию. Думаю, что в будущем газеты будут интереснее. Я вижу, как стараются работники печатных СМИ разнообразить и тематику публикаций, и стиль подачи, и оформление газетных полос. Все делают, чтобы привлечь читателя. Есть интерес к детским журналам. Их выпускать желательно с наклейками, это маленьким читателям нравится. Собственно, с этого возраста и надо приучать к чтению периодики.

Яна Сотникова выходит на участок с рюкзаком, под завязку забивая его газетами, журналами и письмами. Их еще тоже пишут. Зачастую все это не вмещается в рюкзаке, и тогда почтальон берет в руки еще и увесистый пакет, чтобы оперативно доставить подписчикам всю периодику. Почтальон понимает, что газета живет один день, и каждый читатель ждет с нетерпением полюбившееся издание.

Популярное

Все
О захвате земель, турвзносе и вывесках
Три казахстанских фильма, снятых режиссерами-дебютантами, номинированы на «азиатский Оскар»
До свидания, Ханчжоу! Впереди – Нагоя
Волевая победа
Большой потенциал малого бизнеса
Аида Балаева: Многие вопросы требуют законодательного регулирования
Батареи просят тепла
Узаконь и подключайся
Съезд лидеров мировых религий: от диалога к решениям
"Это ад": всплыли жуткие факты о подозреваемом в изнасиловании 3-летних сестер
Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы
Из кабинета – в поле!
Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле
Не выдавать разрешение на оружие и водительские права без медстраховки предлагает Минздрав
Когда откроют движение по мосту Тауелсиздик в Астане
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Казахстан и Франция договорились о проектах по антикоррупционной культуре чиновников
Турецкий Eren Holding рассмотрит потенциальные проекты для инвестирования в Казахстан
Двое малолетних братьев утонули в Павлодарской области
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Пастбищ – море, а пасти негде?
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Изнасилование мальчика в школе Алматы – комментарий комитета по охране прав детей
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
20 новых многопрофильных больниц планируют построить в Казахстане
Очередной отопительный сезон с ледяными батареями встретят жители многоквартирных домов Талгарского района
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Ни дня без камеры
В театре «Астана Балет» идут последние приготовления к премьере национальной балетной сказки «От қыз»
Не убивайте детство
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети

Читайте также

Не выдавать разрешение на оружие и водительские права без м…
Аида Балаева: Многие вопросы требуют законодательного регул…
Узаконь и подключайся
Батареи просят тепла

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]