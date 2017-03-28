Незамедлительно отреагировав на информацию, полицейские задержали одного из грабителей в Экибастузе. В ходе дальнейших мероприятий еще двоих подозреваемых они обнаружили в Караганде. Все трое – жители Карагандинской области в возрасте 22, 27 и 28 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В один из мартовских дней они прибыли в Экибастуз, где, прокутив всю имеющуюся наличность, в поисках денег для дальнейших развлечений решили пойти на преступление. Зайдя в ювелирный бутик ТД «Максимол» якобы с целью покупки подарка, взяли у продавца посмотреть три комплекта золотых украшений с бриллиантами. Затем, прихватив их, убежали из магазина. Поймав такси, отправились в Павлодар, где сдали награбленное в один из ломбардов города, получив за это более 300 тыс. тенге.

Но долго шиковать троице не пришлось. Задержанные во­дворены в ИВС УВД Экибастуза.