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Сергей Горбунов, Экибастуз

Незамедлительно отреагировав на информацию, полицейские задержали одного из грабителей в Экибастузе. В ходе дальнейших мероприятий еще двоих подозреваемых они обнаружили в Караганде. Все трое – жители Карагандинской области в возрасте 22, 27 и 28 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В один из мартовских дней они прибыли в Экибастуз, где, прокутив всю имеющуюся наличность, в поисках денег для дальнейших развлечений решили пойти на преступление. Зайдя в ювелирный бутик ТД «Максимол» якобы с целью покупки подарка, взяли у продавца посмотреть три комплекта золотых украшений с бриллиантами. Затем, прихватив их, убежали из магазина. Поймав такси, отправились в Павлодар, где сдали награбленное в один из ломбардов города, получив за это более 300 тыс. тенге.

Но долго шиковать троице не пришлось. Задержанные во­дворены в ИВС УВД Экибастуза.

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