Общество
Соцвыплату 42 500 тенге стало возможным получить и на мобильный номер
Айдана Демесинова
Подавшим заявку на соцвыплату 42 500 тенге предоставили возможность получить деньги на мобильный номер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

"Граждане, которые из-за отсутствия банковского счета не смогли получить соцвыплату 42 500 тенге, теперь могут получить ее на номер мобильного телефона на персональный счет "электронного кошелька мобильного оператора", без предоставления IBAN. Соответствующие изменения в Правила назначения выплаты из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей дохода в период чрезвычайного положения были внесены 6 мая", - говорится в сообщении МТСЗН.

Для получения соцвыплаты на счет "электронного кошелька мобильного оператора" гражданину достаточно лишь подтвердить свое согласие при помощи SMS.

После получения ответа от гражданина, оператор сверяет данные получателя по ИИН, деньги отправляются на лицевой счет мобильного телефона. Их можно вывести через банкоматы Халык банка или отделения Казпочты.

"Можно также оплатить порядка 2 000 услуг при помощи специального мобильного приложения электронного кошелька. Механизм реализован в пилотном режиме. Такой формат успешно используется в Китае, Индии, ряде европейских и азиатских стран. Это совершенно новый механизм для социальных выплат, который был реализован в оперативном режиме, и уже с 6 мая гражданам была предоставлена возможность им воспользоваться", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, были обращения граждан, которые хотели отозвать ошибочно поданное заявление, в связи с этим в Правила внесены изменения, предоставляющие такую возможность, а также проработаны технические решения. Теперь заявку на отзыв заявления можно подать тем способом, которым подавали заявление на соцвыплату.

Вместе с тем, гражданам, которым было отказано в соцвыплате из-за несоответствия требованиям Правил, при наличии документов, подтверждающих факт потери дохода в связи с введенными ограничениями на период ЧП, была предоставлена возможность повторно обратиться в районные (городские) штабы по вопросам занятости.

"К примеру, граждане, работающие по совместительству на двух и более работах (которые в заявлении указали потерю дохода только по одному работодателю, а фактически отправлены в отпуск без сохранения заработной платы и другим работодателем), ИП по патенту, которые уплатили социальные отчисления/обязательные пенсионные взносы за период, включая март-май месяцы (но фактически не получали в этот период доходы из-за ЧП)", - добавили в ведомстве.

Так, в соответствии с действующими Правилами выплата 42 500 тенге назначается следующим категориям граждан:

- индивидуальным предпринимателям и работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

- работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в населенных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

- работникам некоммерческих юридических лиц, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных;

- лицам, занимающимся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор);

- физическим лицам, являющимся плательщиками ЕСП в соответствии со статьей 774 Налогового кодекса РК;

- физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы.

Действие подпунктов 1) и 2) не распространяется на работников юридических лиц, акции и доли участия в уставном капитале, которые прямо или косвенно принадлежат государству, банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

Это уточнение обосновано тем, что вышеуказанные организации осуществляли деятельность в период действия режима ЧП, пояснили в министерстве.

Ранее действовавшие нормы Правил по категориям, которым выплата из ГФСС по случаю потери дохода в период ЧП не назначается, остались без изменения. К ним относятся:

- лица, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение 12 месяцев до даты введения чрезвычайного положения, а плательщики ЕСП – до подачи заявления;

- физические лица, получающие доходы по договорам ГПХ, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в накопительной пенсионной системе в течение 12 месяцев до даты введения чрезвычайного положения;

- лица, занятые по совместительству на двух и более работах, включая предпринимательскую деятельность, в случае продолжения трудовой или предпринимательской деятельности (в том числе дистанционно) или предоставления оплачиваемого трудового отпуска или простоя на одной из работ;

- лица, впервые уплатившие ЕСП после введения чрезвычайного положения, если они одновременно являются получателями ежемесячных пенсионных выплат и государственных пособий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета и социальных выплат, выплачиваемых из фонда (ГФСС);

- лица, снятые с регистрации в органах внутренних дел, в связи с выездом на постоянное местожительство за пределы Республики Казахстан.

В связи с тем, что в ходе проверки через информационные системы данных, поданных заявителями, выяснилось, что на назначение выплаты 42 500 тенге подали граждане, находящиеся на полном государственном обеспечении, добавлена дополнительная категория граждан, не подпадающих под назначение соцвыплаты:

- лица, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Необходимо отметить, что заявления на назначение соцвыплаты 42 500 тенге, поданные до 18.00 часов 11 мая, будут рассмотрены в установленном порядке и, в случае соответствия Правилам, социальная выплата будет назначена и выплачена, добавили в Минтруда.

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