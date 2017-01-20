​Сотвори себе праздник

Даже в летнее время автовладельцы избегают проезда по разбитому старому грейдеру. Съезжают с него и вовсю газуют по краю пшеничного поля. А зимой никуда не денешься, приходится изрядно потрястись на обледенелых буграх. Не трасса, а аттракцион «веселые горки». Вот по такой опасной дороге пришлось добираться в село, чтобы поучаствовать в долгожданном событии – открытии клуба, оказавшегося заброшенным многие годы. Все праздничные мероприятия приходилось проводить в небольшом актовом зале школы, а ведь Маншук – единственное целинное хозяйство в районе. Кругом старые села. Прибывшие новоселы практически начали свою степную жизнь со строительства клуба. И первая песня, прозвучавшая здесь, исполнялась сердцем.

Гремела атака и пули звенели,

И ровно строчил пулемет…

И девушка наша проходит

в шинели,

Горящей Каховкой идет…

– Мы могли бы открыть клуб песней «Едут новоселы» – о нас, целинниках. Но совхоз и само село названо в честь героической пулеметчицы Маншук Маметовой. Она девчонкой мечтала стать такой же храброй, как Анка из фильма «Чапаев», и принесла себя в жертву за Отечество, – рассказывал мне доблестный ветеран целины Алексей Радионов.

Временно в качестве клуба использовалось другое помещение, а это стояло с забитыми окнами и дверями. По соседству, в Красноярке, новые «хозяева» разобрали и увезли прекрасный Дом культуры и лучший в районе хлебоприемный пункт. В Жангизкудуке люди без души даже умудрились разобрать церковь, которая была построена еще в 30-х годах в колхозном сквере. Животноводческие городки были превращены в руины, а теплотрасса – разобрана. При этом забыв, что людям здесь жить и работать. Маншуковцы сумели сохранить свой клуб, пусть с забитыми окнами и дверями.

– Мы знали, что светлые дни вернутся. Нам тоже предлагали загнать его. Мол, сейчас во времена Интернета и телевидения клуб сельчанам не нужен, – рассерженно рассуждал Радионов. – Я лично говорил: дудки вам. Не дождетесь, мы еще здесь споем любимые песни Маншук, нашу «Каховку».

И вот сцена заполнена хором Владимира Грозы, приехавшим из Малиновки. Душу захватило его пение.

Под лежачий камень вода, как известно, не течет. Приехав летом в это хозяйство, теперешний аким района Малгаждар Таткеев собрал всех стариков и поинтересовался, как им живется. Ветераны пожаловались, что молодежь уезжает, скучновато им, негде собраться, повеселиться, погулять. И степи распаханы, и урожаи растут. Весной все утопает в сирени, но полного колорита нет. Таткеев сделал то, что давно могли бы сделать его предшественники. Он пообещал, что к новому году засветятся огни клуба.

Непросто было выкроить несколько миллионов тенге, ведь кругом все дорожает. Но Малгаждар Саттарович сам взял под контроль восстановительные работы, и они выполнены на совесть. Клуб стоит на загляденье – и сверкающие люстры, и удобные стулья, а главное – теплынь. Угодили всем – и старикам, и детворе, и молодежи. Трудно передать радость маншуковцев. Сколько объятий, улыбок, поздравлений наполнили зал. Людям возвратилась уверенность, что жизнь в глубинке наполнится новым звучанием, что дух целинников передается молодой поросли сельчан, а красота степи вечна. И молодежи черпать и черпать эту щедрость земли.

– Пусть никогда не угаснет теперь в вашем очаге культуры огонек тепла. Низкий поклон вам, пахари, кормильцы, вырастившие в нынешнем году весьма высокий урожай. Экономика агропроизводства круто поднимается в гору. Вы к земле с щедрым сердцем, и она вам стала отвечать тем же. – Таткеев вручил группе знаковых лиц, отдавших многие годы своего труда возделыванию полей, благодарственные грамоты. Среди отмеченных были активисты благоустройства каждого двора. Неспроста в районе многие называют поселок Маншук сиреневым морем. В дни цветения село окрашивается белоснежными, алыми, голубыми тонами, и люди наслаждаются запахами разрастающихся рощ у каждого двора.

Не было бы в Маншуке такой сплоченности и житейского оптимизма, если бы сельский округ не возглавляла энергичная благоразумная Айгуль Омарова. В прошлом многие годы она была директором школы. Отец ее – тракторист, распахивал целину, отмечен орденом Ленина, вложил в сердце дочери главный принцип: «Люби людей, и они полюбят тебя». Этот завет живет в ее повседневных буднях.

Аким округа рассказала о своем стиле.

– С людьми видишь шире. Мы объединили совет аксакалов, женсовет, совет пенсионеров и совет молодежи. Они смотрят на жизнь требовательно, повышая ответственность каждого жителя. Мы поддерживаем связь и учитываем мнение даже тех, кто уехал в различные города на стройки, служат в армии. Все они сыновья нашего села.

Не могу не привести короткие ответы трех ветеранов целины, моих добрых друзей, как говорится, по первой борозде.

Я поинтересовался, с каким чувством они встречали Новый год.

Николай Лазебный:

– Степь требует упорства и личной честности. Прекрасно, что она густо зеленеет весной, а осенью на ней разливается позолота. В прошлом непростом году мне удалось получить с гектара по 15 центнеров зерна высокого класса с посевной площади около 2 000 гектаров. Несколько раз получал приглашение переселиться на костромские земли. Там целые деревни с добротными строениями брошены. Окна хат забиты крест-накрест. Вся молодежь подалась в города. Бросать землю дедов и отцов считаю великим грехом. Молодежи говорю: тропинка к хлебному полю никогда не должна зарастать. Я сам полтавчанин, но для меня казахстанская земля – матушка родная.

Турсунбек Рысбеков:

– В 1969 году после службы в армии сел на трактор. Весной засевал поля, осенью обмолачивал хлеба. Выполнял по 2–3 годовые нормы. В 1993 году стал пенсионером. Но не усидел дома в тиши и спокойствии. Создал небольшое крестьянское хозяйство. Имею 350 гектаров земли, в нынешнем году получил по 15,3 центнера. Нынче стали получать различные дотации. С ужасом вспоминаю 1993–1995 годы, когда за тонну солярки отдавал по 4 тонны чис­тенькой пшенички. Мы прошли те тяготы и сейчас нашу крестьянскую судьбу видим в новом свете.

Алексей Радионов:

– Многие годы я был заведующим мастерской. Она всегда считалась сердцем полеводства. В уходящем году вся техническая инфраструктура преобразилась. Хочу поблагодарить за это инвестора Тимура Пшенова. Мастерскую не узнать. Прежде всего она хорошо обогревается новейшими калориферами, окна в цехах заменены на пластиковые, механизаторы и станочники работают в легких летних робах. Вступил в действие новый ток с сушилкой на 150 тонн. Все зерно, намолоченное в поздние сроки, пропущено через эту сушилку. Урожай на всем поле ТОО превысил 18 центнеров. И зарплата полеводов удвоилась. Не жалеет инвестор средств на приобретение удобрений. Такова реальная забота о будущей судьбе крестьянской нивы.

Вот такими мыслями и заботами живет ныне дальнее село Маншук. В ускоренном движении к новым целям. Среди удостоенных благодарственных грамот была и пекарь Жанат Жиренова. Мы отведали вкус каравая, испеченного ею к открытию клуба. Он пах полем, живыми колосьями, летним солнцем, хлесткими осенними ветрами. К встрече 2017 года, как мне рассказали, Жанат испекла много вкуснятины и обязательно – такой же румяный каравай с рельефом Пети-петушка, который символично прокукарекал утром нового года...

И чтобы там ни было, стужа или непроглядная снежная метель, у памятника Маншук обязательно появится живая пламенеющая гвоздика – символ завтрашних побед казахстанских полеводов.