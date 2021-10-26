Сотый сезон в одном из старейших театров Казахстана открылся спектаклем "Про100art" Культура 26 октября 2021 г. 9:34 2293 Мария Шило "Про100art" – так называется спектакль-капустник, которым открылся сотый сезон в одном из старейших театров Казахстана – Костанайский русский драматический театр, сообщает Kazpravda.kz. Бурные аплодисменты Журналисты, давние друзья театра, и приглашенные гости, которым выпала честь первыми видеть необычное представление в честь открытия сезона, были в восторге. Отбивали ладони стоя. Впервые за всю столетнюю историю театра капустник (вечер пародии и шутки) показывали не для внутреннего круга «своих». Впервые своими сделали всех зрителей, которые много лет сохраняют верность театральному искусству, невзирая на то, что телевидение, Интернет, кинотеатры сегодня предлагают богатейший выбор зрелищ. «Про100art» был вовсе не прост. На сцену выходили все актеры – от самых возрастных до самых юных, которые только учатся покорять театральные подмостки. Отрывки из спектаклей, танцы, пантомима, взаимодействие со зрителем, казахско-русские частушки под домбру и баян, яркие и остроумные скетчи, пронизанные связующей тематической нитью, в которой главными действующими лицами были Немирович-Данченко и Станиславский с его классическим «не верю» (хотя в итоге все же поверил), – все это было талантливо скомпоновано в емкое и зрелищное действо. Зал, хоть и прореженный карантинным требованием посадки с дистанцией, бурно реагировал, периодически взрывался аплодисментами. А как остаться равнодушным, когда тебе не просто дарят талантливое представление, а еще и приоткрывают кулису, позволяют прикоснуться к невидимой доныне стороне театральной жизни?! Показывают, что актеры и актрисы – это обычные люди, с такими же бытовыми заботами, как у всех. И только на сцене они преображаются, отключают быт, входят в роль, дарят эмоции зрителю. Было очень тепло, талантливо, динамично и самоиронично. Публика хохотала до слез, глядя, как молодые актрисы предлагают режиссеру современные трактовки спектакля «Ромео и Джульетта». В итоге роль Джульетты досталась мужчине, который даже ничего не сделал особого, просто вышел на сцену в костюме девицы из Вероны – очень емкая аллюзия, включающая в себя намек на современные тенденции в искусстве, отсылающая к прошлому, когда в театре играли только мужчины, и одновременно поднимающая проблему гендерного дисбаланса, ибо актеров всегда меньше, чем актрис. Этот невероятный спектакль-капустник поставила одна из ведущих актрис театра Анна Удесиани. Гости, которые уже после того, как отбили все ладоши, хлопая актерам, выходили на сцену и дарили подарки, говорили теплые слова. Руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков передал коллективу театра поздравления от акима области и сообщил, что уже подписан приказ о премировании коллектива в честь праздника. Областной драмтеатр – одна из ярких жемчужин региона. И областной акимат заботится не только о том, чтобы наградить актеров в день премьеры. Десять лет назад за счет областного бюджета в здании театра был проведен капитальный ремонт-реконструкция. И после область вкладывала в его ремонт, чтобы у достойного коллектива было достойное обрамление. А у зрителя – желание приходить сюда не только за эмоциями и катарсисом, но и за тем, чтобы погрузиться в атмосферу строгой театральной роскоши, приобщиться к духу театра. С этого года поход в театр станет еще интереснее – к юбилею на втором этаже театрального холла открыли необычный музей. Победы и реквизит К открытию сезона в драмтеатре приурочили еще два открытия – выставку житомирской художницы Ольги Дитте (при поддержке Русского дома в Нур-Султане), которая посвятила ее образу женщины, сплела образы казахской и славянской культур, погружая зрителя в атмосферу многонационального Казахстана, и открытие необычного и атмосферного музея. Директор театра Юрий Ивлев говорит, что таких музеев в казахстанских театрах нет. Идея его создания зрела уже давно, грех было не сделать это к открытию юбилейного сезона. Второй этаж фойе театра до этого пустовал. Теперь здесь расположилась экспозиция, которой предстоит погружать зрителя в атмосферу театра еще до начала спектакля. Костюмы, театральные тумбы с афишами прошлых лет (есть даже те, что сохранились с 1922 года), театральный реквизит, который отработал свое на полюбившихся зрителю спектаклях и теперь создает антураж. Можно посидеть на скамейках спектаклей прошлых лет, сфотографироваться, проникнуться духом театра. Есть в экспозиции и панорама со снимками самого города – от старых черно-белых образов до ярких цветных образов изящных строений современного царства стекла и бетона. Есть и витрина, где выставлены все награды театра – на республиканских и международных фестивалях и конкурсах их было немало. Витрина внушительная. Здесь и победы уже нынешнего сезона. Вернее, предсезонья. Открытие планировали на начало октября, но пришлось отложить из-за участия в международных фестивалях-конкурсах. Несколько недель назад монодрама режиссера Дины Жумабаевой «Одного кто знает?!», которую талантливо исполнила актриса Юлия Кудряшова, заняла второе место на международном фестивале «Свой». Первое место у театра Санкт-Петербурга, на третьем – московский театр. И второе место – у Костаная. Этот спектакль костанайский зритель еще не видел. Директор театра Юрий Ивлев говорит, что эта драма обязательно будет в сезоне. Будут спектакли, которые предложат выбрать самим зрителям (из полюбившегося), будет еще много нового и интересного. По сути, сам театр был основан в 1922 году. Но директор Юрий Ивлев объясняет, что по счету этот сезон сотый. Поэтому старт юбилею дан в октябре, завершится же он в июне 2022-го, в год столетия самого храма Мельпомены.