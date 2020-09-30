Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
Совет безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о широкомасштабных боевых действиях в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в материалах, которые озвучил по итогам обсуждения в Совбезе председатель СБ ООН Абду Абарри, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.
"Они (члены Совбеза – ред.) строжайшим образом осудили применение силы и выразили сожаление с гибелью людей", – заявил Абарри.
Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий, а также выразил полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана 27 сентября сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване также отмечали, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Власти НКР призвали население укрыться, а позже объявили в республике военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Азербайджане действует комендантский час. Там также ввели частичную мобилизацию. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.