​Совбез следит за развитием событий

Свежий выпуск
400
Лилия Сыздыкова

Экстренные консультации Совета Безопасности ООН по поводу запуска баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) прошли в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Члены Совета Безо­пасности единогласно осудили недавнее испытание баллистической ракеты КНДР, выразив обеспокоенность вопиющими нарушениями властями КНДР соответствующих резолюций СБ. Совет обратил внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию в стране, отметив, что северокорейские власти продолжают выделять ресурсы на развитие своих ядерных и военных программ, вместо того чтобы улучшить положение населения.

Казахстан решительно осуж­дает крайне безответственные действия КНДР, считая их грубыми нарушениями, оказывающими негативное воздействие на процесс ядерного разоружения и несущими угрозу региональной и глобальной безопасности. Об этом было сказано в официальном заявлении Министерства ­иностранных дел РК, которым наша страна немедленно отреа­гировала на действия КНДР.

Принимавший участие в консультациях Совбеза постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подчеркнул, что международному сообществу следует принять меры по поиску срочного и конструктивного решения проблемы, а также призвал к работе над возобновлением шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР.

Казахстанский дип­ломат выразил твердую убежденность Казахстана в том, что главным ключом в достижении истинной глобальной безо­пасности является безъядерный мир, призывая все государства-члены, особенно постоянных членов Совета Безопасности, поставить перед собой цель – избавить мир от ядерного оружия к 100-летию ООН в 2045 году, как это было предложено Президентом Казахстана Нурсултаном ­Назарбаевым.

Кайрат Умаров также напомнил, что в качестве первого прак­тического шага по инициативе Казахстана Генеральной Ассамб­леей ООН в декабре 2015 года была принята Всеобщая декларация о дос­тижении мира, свободного от ядерного оружия. Инициативы и предложения Казахстана нашли поддерж­ку со стороны ряда государств – членов Совета Безопасности.

В итоге Совет будет внимательно следить за развитием событий на Корейском полу­острове и принимать дальнейшие меры по достижению денук­леаризации полу­острова, в том числе путем возобновления шестисторонних переговоров, а также обеспечения неукоснительного выполнения резолюций СБ ООН.

Популярное

Все
Похоронная отрасль Казахстана превратилась в высокодоходный бизнес, где нет места состраданию, а есть лишь жажда наживы
Приграничье: от депрессивности – к развитию
В свете судебных реформ
Жанаозен: насколько сложно жить и трудоустроиться в моногороде на самом деле
Причиной аварий на котельных зачастую становится человеческий фактор, а именно – работники, не имеющие соответствующей квалификации и опыта
Немного об агрессии
Приоритет – сервисным специальностям
Для моногородов нужны индивидуальные кредитные программы
Пора наводить порядок
Жалобы населения должны решаться превентивными действиями – премьер-министр РК
Политика – это не «мужской клуб». Женщины уже распахнули эти двери
Обезглавленный труп женщины в Алматы: подозреваемый задержан
Тело юриста "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм нашли в сгоревшей квартире в Шахтинске
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 апреля
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан
О жизни и смерти
Аурика Дяк и Акбаржон Исмаилов назначены зампредами АНК
Когда нужна третья сторона
Дети – просто космос!
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
В июне исполнится год, как было создано Министерство науки и высшего образования. Что сделано за это время и как обстоят дела в научной сфере?
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
67-летняя женщина разбилась насмерть, выпав с 5-го этажа в Петропавловске
Ряд функций министерств передали акиматам в Казахстане
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Почему дорожают стоматологические услуги и как можно сэкономить, занимаясь здоровьем своей ротовой полости?
Требования рассмотрены и удовлетворены
Мужчина пинком столкнул с эскалатора посетителя ТРЦ в Караганде
В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка «Періште ізі» («След ангела»)
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Реконструкцию котельных в Семее нужно закончить до начала отопительного сезона – Смаилов
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Договариваться придется
В Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищения
Соседа подозревают в изнасиловании несовершеннолетней туркестанки
В Усть-Каменогорске за счет повышения тарифа планируют провести модернизацию тепловых станций
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Был запрос – есть ответ
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Рудные богатства стране не нужны?
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде

Читайте также

Для повышения благосостояния сельчан
Действуй прямо сейчас
Видеть главное
Просчитались

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]