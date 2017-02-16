​Совбез следит за развитием событий

Экстренные консультации Совета Безопасности ООН по поводу запуска баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) прошли в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
Члены Совета Безопасности единогласно осудили недавнее испытание баллистической ракеты КНДР, выразив обеспокоенность вопиющими нарушениями властями КНДР соответствующих резолюций СБ. Совет обратил внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию в стране, отметив, что северокорейские власти продолжают выделять ресурсы на развитие своих ядерных и военных программ, вместо того чтобы улучшить положение населения.
Казахстан решительно осуждает крайне безответственные действия КНДР, считая их грубыми нарушениями, оказывающими негативное воздействие на процесс ядерного разоружения и несущими угрозу региональной и глобальной безопасности. Об этом было сказано в официальном заявлении Министерства иностранных дел РК, которым наша страна немедленно отреагировала на действия КНДР.
Принимавший участие в консультациях Совбеза постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подчеркнул, что международному сообществу следует принять меры по поиску срочного и конструктивного решения проблемы, а также призвал к работе над возобновлением шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР.
Казахстанский дипломат выразил твердую убежденность Казахстана в том, что главным ключом в достижении истинной глобальной безопасности является безъядерный мир, призывая все государства-члены, особенно постоянных членов Совета Безопасности, поставить перед собой цель – избавить мир от ядерного оружия к 100-летию ООН в 2045 году, как это было предложено Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Кайрат Умаров также напомнил, что в качестве первого практического шага по инициативе Казахстана Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2015 года была принята Всеобщая декларация о достижении мира, свободного от ядерного оружия. Инициативы и предложения Казахстана нашли поддержку со стороны ряда государств – членов Совета Безопасности.
В итоге Совет будет внимательно следить за развитием событий на Корейском полуострове и принимать дальнейшие меры по достижению денуклеаризации полуострова, в том числе путем возобновления шестисторонних переговоров, а также обеспечения неукоснительного выполнения резолюций СБ ООН.