Совбез следит за развитием событий

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Лилия Сыздыкова
Экстренные консультации Совета Безопасности ООН по поводу запуска баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) прошли в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Члены Совета Безо­пасности единогласно осудили недавнее испытание баллистической ракеты КНДР, выразив обеспокоенность вопиющими нарушениями властями КНДР соответствующих резолюций СБ. Совет обратил внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию в стране, отметив, что северокорейские власти продолжают выделять ресурсы на развитие своих ядерных и военных программ, вместо того чтобы улучшить положение населения.

Казахстан решительно осуж­дает крайне безответственные действия КНДР, считая их грубыми нарушениями, оказывающими негативное воздействие на процесс ядерного разоружения и несущими угрозу региональной и глобальной безопасности. Об этом было сказано в официальном заявлении Министерства ­иностранных дел РК, которым наша страна немедленно отреа­гировала на действия КНДР.

Принимавший участие в консультациях Совбеза постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подчеркнул, что международному сообществу следует принять меры по поиску срочного и конструктивного решения проблемы, а также призвал к работе над возобновлением шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР.

Казахстанский дип­ломат выразил твердую убежденность Казахстана в том, что главным ключом в достижении истинной глобальной безо­пасности является безъядерный мир, призывая все государства-члены, особенно постоянных членов Совета Безопасности, поставить перед собой цель – избавить мир от ядерного оружия к 100-летию ООН в 2045 году, как это было предложено Президентом Казахстана Нурсултаном ­Назарбаевым.

Кайрат Умаров также напомнил, что в качестве первого прак­тического шага по инициативе Казахстана Генеральной Ассамб­леей ООН в декабре 2015 года была принята Всеобщая декларация о дос­тижении мира, свободного от ядерного оружия. Инициативы и предложения Казахстана нашли поддерж­ку со стороны ряда государств – членов Совета Безопасности.

В итоге Совет будет внимательно следить за развитием событий на Корейском полу­острове и принимать дальнейшие меры по достижению денук­леаризации полу­острова, в том числе путем возобновления шестисторонних переговоров, а также обеспечения неукоснительного выполнения резолюций СБ ООН.

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