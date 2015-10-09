Совершая творческий полет

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Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы
Организатором престижного мероприятия выступил колледж Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова при поддержке Фонда Первого Президента РК – Лидера нации и Министерства культуры и спорта РК. Миссия творческого состязания весьма благородна: популяризировать национальное и духовное богатство казахского народа, укреп­лять связи в сфере культуры и искусства, выявлять юные дарования.
На торжественном открытии выступила ректор КазНАИ им. Т. Жургенова Бибигуль Нусипжанова. Она зачитала письмо-поздравление министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы. С приветственным словом обратился к гостям известный скульп­тор профессор Болат Досжанов.
– Отрадно, что юные казахстанские и зарубежные артисты могут рассчитывать на поддержку Фонда Первого Президента РК – Лидера нации, – подчеркнула представитель болгарской делегации Виолетта Добичина. – Совершая творческий полет, они продвигают свои проекты в стране, справедливо считающейся площадкой диалога культур.
...На сцене – двухметровые батыры в национальных костюмах. Это театр «Арлан» представил свою hand made-коллекцию, сорвав бурю оваций. Никого не оставили равнодушными лирическая балетная постановка и выступление студенческого фольклорного ансамб­ля. А затем под куполом фонда развернулась экспозиция, представившая более 50 работ участников в номинации «Домашнее задание». Многоцветье палитры, свежесть и незатуманенность взгляда на окружающий мир радовали сердца зрителей. Здесь разместились городские пейзажи, архитектурные зарисовки, натюрморты молодых художников от 15 до 19 лет из художественных колледжей и школ Болгарии, Египта, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и трех городов Казахстана: Астаны, Алматы и Актау.
Члены жюри, в состав которого вошли известные художники стран-участниц, заслуженные дея­тели искусств и профессора академии им. Жургенова, сосредоточились на анализе представленных работ. Среди почетных гостей – представители посольств и культурных центров, дирекции фонда, АНК, акимата Бостандыкского района, Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО.
– Академия регулярно организует и проводит масштабные мероприятия, направленные на развитие творчества молодежи, – говорит заместитель руководителя школы-интерната, колледжа КазНАИ­ им. Т. Жургенова Лиза Алтыбаева. – Каждые два года в рамках фестиваля мы проводим международный пленэр по разным направлениям. В этот раз в номинации «Домашнее задание» мы отобрали по электронным фото лучшие работы, присланные через Интернет.
По словам собеседницы, в ходе фестиваля участники посетят мас­тер-классы и отправятся в Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, где их ждет интересный пленэр. Работы в номинациях «Пейзаж» и «Натюрморт» также будут рассмотрены строгим независимым жюри.
– Ученические работы выполнены маслом и акварелью, и критериев отбора у нас несколько, – делится председатель жюри, глава Союза художников Казахстана Байтурсын Уморбеков. – В первую очередь мы судим, насколько дети осваивают профессиональное мастерство, динамику, насколько обладают чувством цвета. Ведь восприятие цветовых ощущений – самое главное качество живописца. Во-вторых, отмечаем композиционное решение. Мне нравится живопись узбекских и кыргызских детей, они тщательно осваивают технику. Наши ребята не отстают, в их работах превалирует более свободное, творческое начало.
Луизе Тотевой – 15, она приехала со своими подругами и руководителем из Болгарии, привезла три чудесных акварели. Впервые участвует в таком престижном состязании, надеясь на победу. 18-летний Элгюн Халилов представляет художественный колледж при Азербайджанской государственной академии художеств. Два года назад Элгюн участвовал в бакинской выставке, посвященной народному поэту Низами. В этот раз на суд зрителей привез две работы в жанре миниатюры. Считает, что само участие в фестивале есть большое благо.
Жюри предстоит непростой выбор. Призовые места достанутся ребятам по каждой из трех номинаций. Победителю будет вручена статуэтка «Самгау» – в форме перекрещенных рук художника, олицетворяющих полет творческой мысли. Замечательный Гран-при выполнен учащимися колледжа Жургеновки.

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