Совершенствование норм уголовно-процессуального права - актуальное поручение Главы государства

На исходе шестой месяц продуктивной работы над обоснованным выполнением раздела восьмого Послания Главы государства по вопросам совершенствования организационно-правовых основ деятельности правоохранительных органов и суда. С этой целью, в рамках Послания, при Администрации Президента создана представительная Комиссия по реформе правоохранительной и судебной системы с двумя рабочими группами по указанным направлениям. При этом рабочую группу по реформированию правоохранительной деятельности непосредственно возглавил Секретарь Совета безопасности Исекешев А., а также лично курирует и представляет результаты ее работы в Высшем совете по реформам Руководитель Администрации Президента РК Кошанов Е. Иначе говоря, работе группы придан высокий политический характер.

Собственно, работа группы строится на внимательном отношении к рассмотрению и обсуждению всех рекомендаций членов группы, представленных руководителями правоохранительных органов, суда, депутатами Мажилиса Парламента, представителями гражданского общества, а также учеными-правоведами. В этом видим, прежде всего, заслугу ее руководителя. Заседания рабочей группы проходят каждую неделю в онлайн режиме с обстоятельной проработкой всех тем конкретной повестки дня.

Надо сказать, темы довольно непростые, но актуальные, с точки зрения, защиты конституционных прав человека и гражданина, вовлеченного в орбиту уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов и суда.

Так, ведущими предметами работы группы стали: значительное усиление правозащитной деятельности органов прокуратуры в уголовном процессе, более жесткой и упреждающий надзор прокурора за деятельностью должностных лиц, ведущих досудебное расследование уголовных дел; мотивированная и более ранняя защита прокурорами интересов предпринимателей в досудебном уголовном процессе, с обеспечением интересов государства в борьбе с теневой экономикой, а также улучшением потенциала законодательства о прокуратуре в этой сфере; поиск разумных путей освобождения органов внутренних дел от выполнения несвойственных функций, с концентрацией усилий МВД на реальном выполнении обширных задач в сфере общественной безопасности и общественного порядка, в том числе определение сервисоориентированных институциональных и правовых параметров деятельности полиции, укрепление правосубъектности участковых инспекторов полиции и иных должностных лиц системы, наиболее часто контактирующих с местным населением.

В контексте изложенного, важно отметить, что поручения Главы государства по вопросам укрепления правозащитного потенциала уголовного и уголовно-процессуального законов уже «запущены» в действие с 1 января 2021 года.

Итак, что разработано и предложено членами рабочей группы, в частности в области уголовного процесса, как специальной и наиболее острой сфере деятельности государства. Именно здесь наиболее тесно соприкасаются интересы личности, с одной стороны, общества и государства, с другой стороны, а также, к сожалению, имеют место нарушения законности со стороны органов и должностных лиц, ведущих производство по уголовным делам, что требует здесь значительного усиления защиты прав человека и гражданина.

В этой связи, в нормах УПК подтверждается и закрепляется позиция о том, что все уголовные дела, независимо от порядка их досудебного расследования (в режиме дознания, предварительного следствия, протокольного и приказного производства, ускоренного досудебного расследования, связанные с применением согласительных процедур, а также принудительных мер медицинского характера), направляются в соответствующие суды по подсудности только через прокурора и после их утверждения прокурором. Такой порядок полностью согласуется с конституционной функцией прокуратуры по осуществлению от имени государства уголовного преследования (п. 1 ст. 83 Конституции).

Данная мысль, как ключевая в правосубъектности прокуратуры, продолжена в дополнительном регламентировании процессуальной политики обязательного согласования либо утверждения прокурором всех основных процессуальных решений, принимаемых в ходе производства по уголовному делу лицом, производящим соответствующее досудебное расследование.

Принципиально, что на такое согласование либо утверждение УПК отводит прокурорам разумный срок, в течение которого им необходимо принять законное и обоснованное решение о согласии либо об отказе в даче согласия на принятие решений, которые затрагивают конституционные права и свободы человека и гражданина. Кроме того, процесс согласования либо утверждения, будет проходить, как правило, в электронном формате, а в специально оговоренных случаях и в бумажном формате.

Такой подход законодателя потребует от органов уголовного преследования высокой мотивации принимаемых процессуальных решений, а также позволит стороне защиты привести свои аргументы по этому вопросу в адрес соответствующего прокурора, ответственного за принятие окончательного решения о дальнейшем направлении уголовного дела.

Среди таких основных решений, помимо прочего, акцент законодателя делается на решении лица, осуществляющего досудебное расследование о временном прерывании сроков досудебного расследования. Это предотвратит незаконные случаи принятия подобного рода решений, волокиту в расследовании уголовных дел и обеспечит безотлагательное движение уголовных дел в суды для их рассмотрения по существу.

В сферу такого надзора прокуратуры вошли и постановления лица, осуществляющего досудебное расследование, о прекращении уголовного дела в полном объеме или в части, либо уголовного преследования подозреваемых в полном объеме или в части. Их утверждение прокурором направлено на исключение случаев незаконного прекращения уголовных дел, уголовного преследования и выполнение принципа неотвратимости уголовного наказания в отношении действительно виновных в совершении уголовных правонарушений лиц.

Потребуют согласования с прокурором также постановления о признании лица подозреваемым и о квалификации деяния подозреваемого (включая, в зависимости от процессуальной ситуации, вынесение нового постановления, изменение или дополнение первоначальной квалификации).

Очень актуальная позиция закона, целью которой является противодействие прокуроров случаям незаконного вовлечения граждан в орбиту уголовного процесса в качестве подозреваемых лиц.

В этом вопросе, вне всякого сомнения, прокуроры будут учитывать и мнение адвоката-защитника в уголовном деле, который вправе заблаговременно привести свои доводы путем подачи жалоб, ходатайств в адрес прокурора для правильного определения судьбы защищаемого лица. Не секрет, что после обретения лицом статуса подозреваемого в уголовном деле, в отношении него одновременно допускается применение различных уголовно-процессуальных ограничений или мер уголовно-процессуального принуждения.

Таким образом, приведенная фрагментарно объективная законодательная корректировка норм УПК положена в основу дальнейшего процесса совершенствования его норм в контексте Послания Главы государства.

Однако это не все. Рабочая группа продолжает работу и над такими поручениями Главы государства, связанными со следующими актуальными направлениями уголовного процесса: повышение эффективности адвокатской деятельности, наполнение принципа состязательности и равноправия сторон процесса новым содержанием, в том числе введение акта защиты адвоката в уголовном деле, направляемого одновременно с обвинительным актом органа уголовного преследования в суд; определение категорий уголовных дел, по которым прокуроры законодательно после соответствующей организационной и профессиональной подготовки начнут на основании обязательного изучения и исследования доказательств, собранных органом уголовного преследования, с учетом позиции стороны защиты, выносить решения о признании лица подозреваемым, объявлении квалификации деяния подозреваемого, составлять обвинительные акты. Словом, принимать эти и иные ключевые решения по уголовному делу.

Безусловно, этот подход, возможно, будет взят в основу пересмотра организационного построения аппаратов расследования уголовных дел в стране в соответствии с положениями Конституции РК по вопросам возложения уголовного преследования от имени государства исключительно на органы прокуратуры.

Когамов М., доктор юридических наук, профессор, Почетный юрист РК (Ун-т КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева), Борчашвили И., доктор юридических наук, профессор, Почетный юрист РК (Институт современного права)