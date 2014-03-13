Совершенствование разведывательной деятельности

Согласно повестке заседания сенаторы рассмотрели три законопроекта, один из которых – проект Закона «Об органах внутренних дел» – был возвращен в Мажилис с поправками Сената. Целью законопроекта является определение системы, прав и обязанностей органов внутренних дел, обеспечение правовых гарантий сотрудникам ОВД, повышение эффективности их работы. Между тем, как отметил сенатор Ермек Жумабаев, в ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения дополнений. Так, статья 6 законопроекта дополняется подпунктом, предусматривающим представление по запросам уполномоченного органа в области реабилитации и банкротства сведений по находящимся в производстве уголовным делам, возбужденным по преступлениям против собственности в отношении должников, признанных в установленном законом порядке банкротом, или в отношении которых применена реабилитационная процедура.

Изменения и дополнения в три кодекса и десять законов предусматривают поправки в законодательство по вопросам деятельности органов внутренних дел, одобренные сенаторами в первом чтении. Также документ направлен на приведение действующего законодательства в соответствие рассматриваемому Парламентом законопроекту «Об органах внутренних дел».

По информации министра МВД Калмуханбета Касымова, законопроектом предусмотрено введение запрета на приобретение, хранение, ношение «травматики» лицами, состоящими на учете в правоохранительных органах по линии борьбы с терроризмом и экстремизмом и организованной преступностью. В Уголовный кодекс также вводится ответственность за преступления против безопасности информационных технологий, за преступления по распространению заведомо ложной информации, участие в иностранных вооруженных конфликтах. Министр также добавил, что в законе о противодействии экстремизму устанавливается запрет на использование сетей и средств связи для осуществления экстремизма, издание и распространение экстремистских материалов.

На заседании Сената был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внешней разведки». Как отметил первый заместитель руководителя службы внешней разведки «Сырбар» Габит Байжанов, поправки направлены на дальнейшее совершенствование разведывательной деятельности и связаны с повседневной работой всех субъектов внешней разведки.

В частности, поправками предусматривается наделение службы «Сырбар» компетенцией на принятие совместных нормативных правовых актов с государственными органами и подписание соглашений с организациями, независимо от их форм собственности. Также предусматривается законодательное закрепление полномочий службы «Сырбар» на изготовление документов, зашифровываю­щих силы и средства разведки. Вопросов у сенаторов по данному документу не возникло – закон был принят единогласно.

В ходе заседания на основе представления председателя палаты депутаты назначили Анар Жаилганову на должность члена Конституционного совета РК. По традиции завершилось пленарное заседание депутатскими запросами сенаторов.

Лаура ТУСУПБЕКОВА