Совершенствование системы госзакупок в ЕАЭС обсудили в Москве

Представители ЕЭК обсудили совершенствование системы госзакупок в ЕАЭС, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Мир 24
".
Отмечается, что, по данным за 2013 год, Россия, Беларусь и Казахстан объявили тендер на покупку совершенно разных товаров и услуг для нужд государства и муниципалитетов на сумму 266 млрд долларов. Для сравнения: 28 стран Европейского союза в этот же год закупили продукцию для нужд государств на 300 млрд долларов.
В Договоре о Евразийском союзе есть требование ко всем участникам – одинаковый доступ к госзаказам для всех юридических лиц стран союза.
Однако предприниматели жалуются, что не всегда могут на равных участвовать в конкурсах. Где-то не признают электронную подпись, зарегистрированную в другой стране, где-то присылают уведомления на национальном языке.
Эти вопросы обсудили руководители антимонопольных органов стран – участниц Евразийского союза на площадке экономической комиссии.
"Это делается для наших предпринимателей, чтобы они могли участвовать в электронных торгах, находясь в любом городе", – говорит министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов.
Веб-порталы государственных закупок существуют в каждой из стран Евразийского союза. Однако единая платформа, куда бы стекалась вся информация, отсутствует. Это не позволяет предпринимателям оперативно реагировать на новые конкурсы.
"Есть много историй, которые связаны с едиными техническими и технологическими решениями. Поскольку до создания ЕАЭС каждая страна двигалась своим путем к этому, нам нужно модифицировать то, что было сделано в каждой стране, в идентичные технические системы. Также существуют вещи, связанные с законодательством, – должна быть единая регистрация", – подчеркнул руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.
В ходе обсуждения также прозвучало предложение организовать учебные курсы для предпринимателей и чиновников стран Евразийского союза, которые бы познакомили их с правилами госзаказа.