Экономика

Совершенствование системы госзакупок в ЕАЭС обсудили в Москве

Ксения Воронина
Представители ЕЭК обсудили совершенствование системы госзакупок в ЕАЭС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Мир 24".

Отмечается, что, по данным за 2013 год, Россия, Беларусь и Казахстан объявили тендер на покупку совершенно разных товаров и услуг для нужд государства и муниципалитетов на сумму 266 млрд долларов. Для сравнения: 28 стран Европейского союза в этот же год закупили продукцию для нужд государств на 300 млрд долларов.

В Договоре о Евразийском союзе есть требование ко всем участникам – одинаковый доступ к госзаказам для всех юридических лиц стран союза. Однако предприниматели жалуются, что не всегда могут на равных участвовать в конкурсах. Где-то не признают электронную подпись, зарегистрированную в другой стране, где-то присылают уведомления на национальном языке.

Эти вопросы обсудили руководители антимонопольных органов стран – участниц Евразийского союза на площадке экономической комиссии.

"Это делается для наших предпринимателей, чтобы они могли участвовать в электронных торгах, находясь в любом городе", – говорит министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов.

Веб-порталы государственных закупок существуют в каждой из стран Евразийского союза. Однако единая платформа, куда бы стекалась вся информация, отсутствует. Это не позволяет предпринимателям оперативно реагировать на новые конкурсы.

"Есть много историй, которые связаны с едиными техническими и технологическими решениями. Поскольку до создания ЕАЭС каждая страна двигалась своим путем к этому, нам нужно модифицировать то, что было сделано в каждой стране, в идентичные технические системы. Также существуют вещи, связанные с законодательством, – должна быть единая регистрация", – подчеркнул руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.  

В ходе обсуждения также прозвучало предложение организовать учебные курсы для предпринимателей и чиновников стран Евразийского союза, которые бы познакомили их с правилами госзаказа.

Популярное

Все
Ветеран угольной отрасли: не в том направлении идем
Как живет село Кабланбек. Картинки с натуры.
​​​​​​​Зверь, пробуждающийся в угле
Одним из последних произведений, написанных народным писателем Казахстана Шерханом Муртазой, стал сборник его философских размышлений «Бір кем дүние» («Один изъян бытия»)
Национальный банк Казахстана договорился с международными платежными системами о снижении межбанковских комиссий
​​​​​​​Преодолеть языковой барьер можно
Хранитель истории Лепсинска
Привет из солнечного Узбекистана
Под боком у столицы
У каждого свой Шафер
Не благодаря, а вопреки
​​​​​​​Акт милосердия и гуманизма
​​​​​​​На каланче пожарной
Такие разные старушки
Особое искусство – всем радость подарить
Музыка скульптурных форм
Релокация-1919
​​​​​​​2 : 1 в нашу пользу
​​​​​​​Думать на казахском
Битва стилей
Иманбек Зейкенов женился
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Алихан Смаилов подвел итоги председательства Казахстана в СНГ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ
Смаилов выступил с заявлением по итогам заседания Совета глав правительств СНГ
Избранница Иманбека из родного Аксу
Казахстан готов укреплять промышленную кооперацию с Беларусью – Смаилов
Обломок космического корабля упал в области Улытау
Какие вопросы обсудят главы правительств СНГ в Астане
Здание Минобороны Казахстана горело в Астане. Видео
"Дядя, угости пирожками”: как подросток в Астане лишил денег прохожего
Антикор рассказал об инструментах возврата активов
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Астане
Две семейные пары мошенников задержали в Шымкенте
Упал в котлован на дороге мужчина в Алматы
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК

Читайте также

Правительство , Экономика
"Дорога ложка к обеду" – премьер поручил ускорить "очистку"…
Экономика
Национальный банк Казахстана договорился с международными п…
Поручения , Правительство , Экономика
В Правительстве прошло совещание по реализации поручений пр…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Увеличить грузопоток товаров с 1 до 4 млн тонн в год догово…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]