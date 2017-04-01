Совершенствование системы здравоохранения обсудили в Правительстве РК
Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам совершенствования системы здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Эта тема обсуждалась в рамках реализации Послания Главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность".
Напомним, в своем Послании Президент поручил развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие. В связи с этим Нурсултан Назарбаев распорядился разработать и принять отдельную программу "Цифровой Казахстан".
Как известно, с 1 июля текущего года стартует первый этап внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, основанной на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан.
Участникам системы медстрахования будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг. Участие в ней социально уязвимых слоев населения будет поддерживаться государством.
"Правительству нужно обеспечить необходимую информатизацию здравоохранения. Для развития конкуренции частным медицинским организациям следует предоставить в системе ОСМС равные условия. Поручаю Правительству и акимам провести широкую информационно-разъяснительную работу. Необходимо также законодательно ввести регулирование цен на все лекарственные средства", – говорится в Послании.