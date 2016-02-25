​Совершенствовать аудит и финансовый контроль

Свежий выпуск
601

К. Джанбурчин доложил Главе государства об основных результатах работы Счетного комитета за 2015 год, системных проблемах планирования и использования бюджетных средств, а также задачах на предстоящий период.

Президент поручил обеспечить реа­лизацию принятого в прошлом году Закона «О государственном аудите и финансовом контроле» и эффективный переход на государственный аудит. Нурсултан Назарбаев отметил, что для этого созданы надлежащие условия – повышен статус комитета, расширены его цели, ведется переподготовка необходимых кадров.

Кроме того, Глава государства обратил внимание, что аудит должен затрагивать не только финансовые вопросы, но в целом осуществлять оценку эффективности деятельности органа по всем направлениям.

К. Джанбурчин сообщил, что в прошлом году Счетным комитетом на 303 объектах было проведено 29 контрольных мероприятий. Сумма выявленных финансовых нарушений по сравнению с 2014 годом увеличилась в 3 раза и составила 1,3 трлн тенге. По результатам контрольных мероприятий из 128,8 млрд тенге, подлежащих восстановлению, в ходе контроля возмещено 87,2 млрд тенге.

Председатель Счетного комитета подчеркнул, что по итогам проведенных проверок и контрольно-аналитических мероприятий Правительству и другим объектам контроля направлено 46 рекомендаций и 180 поручений. При этом исполнение рекомендаций и поручений составило 98% и 95,8% соответственно.

Он подчеркнул, что за нарушения бюджетного и иного законодательства к административной ответственности привлечены 75 юридических и 66 должностных лиц, к дисциплинарной – 271 должностное лицо. В правоохранительные органы передано 40 материалов контроля.

Председатель Счетного комитета также сообщил об основных результатах деятельности ревизионных комиссий областей, городов Астаны и Алматы за 2015 год.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по совершенствованию деятельности органов государственного аудита и финансового контроля, сообщила пресс-служба Президента. 

Популярное

Все
Уже в июне национальная команда Казахстана по футболу проведет поединки в новой форме
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Словно мухи, тут и там ходят фейки по сетям…
Музей вернул народу имена
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
Граждане и неграждане Казахстана по-разному приходят к изучению государственного и других языков
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больницы в Шымкенте
10 школьников отравились в Алматинской области
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане
Токаев открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
Молодежь, коммуникации и оздоровление работников: основные приоритеты Совета профсоюзов стран ЦА обсуждены в Астане
Приоритетные направления сотрудничества стран Центральной Азии и Китая обозначил Токаев
Жанатас был депрессивным городом, пугавшим гостей и наводившим тоску только одним своим внешним видом. А сегодня?
В попытке изнасилования маленькой сестры друга подозревают жителя Жетысу
Казахстан планирует сократить срок прохождения транзита из Китая в Европу через свою территорию до 5 дней
Поддельные медицинские сертификаты продавали в Жетысу – видео
Пьяную актюбинку задержали за прогулку по улице в полицейской форме
Суд вынес приговор 25 участникам январских событий в Алматы
Пять новаций Социального кодекса
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео

Читайте также

Ярмарку вакансий организовали для молодежи Астаны
Незаконный арсенал
«Озеленить» полеты можно
Солодка в законе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]