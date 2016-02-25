​Совершенствовать аудит и финансовый контроль

К. Джанбурчин доложил Главе государства об основных результатах работы Счетного комитета за 2015 год, системных проблемах планирования и использования бюджетных средств, а также задачах на предстоящий период.

Президент поручил обеспечить реа­лизацию принятого в прошлом году Закона «О государственном аудите и финансовом контроле» и эффективный переход на государственный аудит. Нурсултан Назарбаев отметил, что для этого созданы надлежащие условия – повышен статус комитета, расширены его цели, ведется переподготовка необходимых кадров.

Кроме того, Глава государства обратил внимание, что аудит должен затрагивать не только финансовые вопросы, но в целом осуществлять оценку эффективности деятельности органа по всем направлениям.

К. Джанбурчин сообщил, что в прошлом году Счетным комитетом на 303 объектах было проведено 29 контрольных мероприятий. Сумма выявленных финансовых нарушений по сравнению с 2014 годом увеличилась в 3 раза и составила 1,3 трлн тенге. По результатам контрольных мероприятий из 128,8 млрд тенге, подлежащих восстановлению, в ходе контроля возмещено 87,2 млрд тенге.

Председатель Счетного комитета подчеркнул, что по итогам проведенных проверок и контрольно-аналитических мероприятий Правительству и другим объектам контроля направлено 46 рекомендаций и 180 поручений. При этом исполнение рекомендаций и поручений составило 98% и 95,8% соответственно.

Он подчеркнул, что за нарушения бюджетного и иного законодательства к административной ответственности привлечены 75 юридических и 66 должностных лиц, к дисциплинарной – 271 должностное лицо. В правоохранительные органы передано 40 материалов контроля.

Председатель Счетного комитета также сообщил об основных результатах деятельности ревизионных комиссий областей, городов Астаны и Алматы за 2015 год.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по совершенствованию деятельности органов государственного аудита и финансового контроля, сообщила пресс-служба Президента.