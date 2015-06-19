Совершенствовать и активизировать работу

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Олег ТАРАСОВ
Открывая заседание, первый заместитель министра внутренних дел Марат Демеуов подчеркнул, что совещательный орган при МВД был образован Законом «Об органах внутренних дел», и это говорит о большой роли и значении общественных советов в укреплении общественного контроля за деятельностью полиции. Созданные два с половиной года назад эти структуры в системе органов внутренних дел зарекомендовали себя как эффективный инструмент, приносящий реальную отдачу. На их заседаниях регулярно обсуждается широкий круг вопросов, связанных с укреплением законности и защитой прав граждан, обеспечением правопорядка и общественной безопасности, профилактикой правонарушений и многое другое.
Первый заместитель министра добавил: несмотря на то, что члены советов оказывают активное содействие органам внутренних дел в решении ряда общественно значимых задач, тем не менее, остается достаточно много направлений, где правоохранительным органам необходимы помощь и содействие общественности. Это укрепление законности среди личного состава и формирование объективного общественного мнения о деятельности полиции, повышение престижа службы в ОВД и вопросы безопасности дорожного движения, противодействия незаконному обороту наркотиков и коррупции.
В своем докладе председатель Общественного совета при МВД, доктор юридических наук, профессор Марат Когамов сообщил, что за время деятельности общественных советов ОВД в центре и на местах сложились определенная практика, формы и методы, которые необходимо обсудить для более точного понимания содержания основной функции советов. При этом накопленный опыт работы общественных советов также может быть учтен в нормах и положениях разрабатываемого проекта Закона РК «Об общественном контроле», заметил докладчик.
В последние годы государство придает большое значение открытости и прозрачности деятельности госорганов. На повышение роли гражданского общества в области противодействия негативным явлениям в их работе неоднократно обращал внимание Президент страны. В этом направлении есть конкретные поручения в Плане нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», в части обеспечения прозрачности полиции за счет создания системы общественных советов по рассмотрению жалоб на действия полицейских, нарушающих этические нормы, и усилении роли советов при принятии государственных решений, напомнил М. Когамов.
Выступающий проинформировал участников семинара о работе Общественного совета при МВД. В марте текущего года были проведены общественные слушания и общественный мониторинг на базе УВД района Алматы столичного ДВД на тему полноты социального пакета сотрудников низового подразделения. Полученная от рядовых полицейских информация будет учтена при дальнейшем совершенствовании социально-правового статуса сотрудников ОВД. Совет провел конкурс на лучшего оперативного работника и следователя центрального аппарата МВД, а в мае выступил соорганизатором представительного международного «круглого стола» по актуальным вопросам реформирования уголовно-исполнительной системы. Также в числе актуальных мероприятий – семинар на базе Университета КазГЮУ по вопросам противодействия коррупции при подготовке кадров в системе высшего образования ОВД с представителями всех вузов МВД. Совершенствование содержания работы Общественного совета при МВД продолжается, примером тому – нынешняя рабочая встреча совещательного органа правоохранительного ведомства с председателями советов при ДВД областей, подчерк­нул М. Когамов.
Затем в ходе семинара была рассмотрена деятельность общественных советов ДВД областей. Выступающие отметили опыт формирования тематических рабочих групп, проведения выездных заседаний в сельской местности, учета рекомендаций советов по работе с обращениями граждан и юридической помощи им, подбора кадров для ОВД, участия в заседаниях аттестационных комиссий, профилактике конкретных видов преступлений и правонарушений и так далее.
В завершение председатель Общественного совета при МВД подчеркнул, что для решения задач, поставленных Главой государства перед органами внутренних дел, требуется постоянное совершенствование форм и методов работы полиции. Важная роль при этом отводится общественным советам.
– Наша деятельность должна перейти в более активную фазу, стать эффективной и конкретизированной, максимально ориентированной на «открытость» работы органов внутренних дел, в том числе с обращениями граждан, необходимо укрепление взаимодействия с общественностью и СМИ, – акцентировал М. Когамов.
По итогам встречи общественным советам было рекомендовано развивать такие формы публичного контроля, как общественные слушания, мониторинг и заслушивание отчетов с обоснованной реализацией их результатов. Предлагалось также обратить внимание на работу по ротации членов общественных советов как на центральном, так и на регио­нальном уровне, а руководителям ДВД – лично вникать в работу общественных советов, оказывать содействие в полной реализации планируемых ими мероприятий и выполнении их рекомендаций.

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