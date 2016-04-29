​Совершенствовать пенсионную систему

Основные направления модернизации пенсионной системы определены Президентом в обращении к народу Казахстана по вопросам пенсионной реформы, напомнил участникам встречи председатель Комитета Сената по финансам и бюджету Рашит Ахметов. Тогда Глава государства сказал, что пенсионные накопления граждан должны быть не источником извлечения прибыли для пен­сионных фондов, а надежной основой для достойной жизни в старости каждого казахстанца.

Р. Ахметов подчеркнул, что ЕНПФ, аккумулировав все активы частных пенсионных фондов, призван обеспечить эффективное сохранение накоплений и качественное предоставление пенсионных услуг. В настоящее время сформирована соответствующая законодательная база. Заложены правовые основы, обеспечивающие дальнейшую модернизацию пенсионной системы в части изменения порядка назначения базовой пенсии, унификации пенсионного возраста, введения дополнительных пенсионных взносов в размере 5% за счет средств работодателя, реформирования пен­сионного обеспечения сотрудников силовых структур.

Сенатор также обратил внимание на необходимость эффективного инвестирования пенсионных активов. Эту задачу в соответствии с поручениями Главы государства должен решить Совет по управлению Национальным фондом.

Председатель правления АО «ЕНПФ» Руслан Ерденаев отметил, что многоуровневая система пенсионных выплат позволяет повысить финансовую устойчивость фонда и обеспечить адекватность пенсионных выплат. Среди вводимых новшеств он выделил введение нового условно-накопительного компонента с 2018 года и изменение порядка назначения базовой пенсии в зависимости от стажа.

Заместитель председателя Национального банка Дина Галиева сообщила о разработке предложений по реа­лизации поручений, озвученных Главой государства в Послании народу Казах­стана от 30 нояб­ря 2015 года. Предлагаемые меры касаются вывода ЕНПФ из-под контроля Нацбанка и передачи части пенсионных активов в частные управляющие компании.

Подводя итоги встречи, Р. Ахметов отметил, что динамично меняющиеся социально-экономические условия диктуют новые подходы к пенсионной системе. Данная сфера, по его словам, является наиболее чувствительной и требует заблаговременного тщательного анализа и принятия мер. Сенатор выразил на­дежду на то, что материалы прошедшего в стенах Сената обсуж­дения будут использованы в дальнейшей работе по совершенствованию системы социальной защиты населения.