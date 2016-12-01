Совершенствовать правозащитные механизмы Статьи 510 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, участники форума обсудили вопросы, касающиеся совершенствования правозащитных механизмов, обеспечения прав человека в условиях противодействия международным гуманитарным и экономическим вызовам, укрепления глобального и регионального сотрудничества, роли НПЗУ в продвижении Целей устойчивого развития.



А. Шакиров проинформировал коллег о ситуации с правами человека в Казахстане, о ходе выполнения нашей страной рекомендаций конвенционных органов ООН. Он также отметил важную роль института омбудсмена в медиаторстве во взаимоотношениях государства и общества и внедрении передового опыта в сфере защиты прав человека.



Зарубежные коллеги проявили интерес к опыту работы офиса казахстанского омбудсмена в сферах защиты и продвижения прав детей, предупреж­дения пыток, взаимодействия с гражданским обществом и госорганами.

