Совершенствовать правозащитные механизмы

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Ольга ФАЙНШТЕЙН
Как сообщила пресс-служба омбудсмена, участники форума обсудили вопросы, касающиеся совершенствования правозащитных механизмов, обеспечения прав человека в условиях противодействия международным гуманитарным и экономическим вызовам, укрепления глобального и регионального сотрудничества, роли НПЗУ в продвижении Целей устойчивого развития.

А. Шакиров проинформировал коллег о ситуации с правами человека в Казахстане, о ходе выполнения нашей страной рекомендаций конвенционных органов ООН. Он также отметил важную роль института омбудсмена в медиаторстве во взаимоотношениях государства и общества и внедрении передового опыта в сфере защиты прав человека.

Зарубежные коллеги проявили интерес к опыту работы офиса казахстанского омбудсмена в сферах защиты и продвижения прав детей, предупреж­дения пыток, взаимодействия с гражданским обществом и госорганами.

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