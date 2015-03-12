Культура
Совершенствовать законодательство в сфере культуры планируют парламентарии РК
Эльмира Киргеева
Новый законопроект "О культуре" готовит депутатская группа Парламента Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на сенатора, члена Комитета по социально-культурному развитию и науке Ахана Бижанова. 

"Были привлечены ученые, специалисты, деятели искусства. Концепция утверждена и будет последовательно реализовываться, для этого выделены средства. Также у нас предполагается совершенствование Закона "О культуре". Сейчас группа парламентариев отрабатывает этот вопрос, выходит с инициативой подготовки нового законопроекта "О культуре", – пояснил он в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Он также отметил, что будет совершенствоваться госпрограмма "Мәдени мұра", для приведения ее в соответствие с идеей "Мәңгілік Ел". Помимо этого, в региональных центрах проводится работа по развитию культуры.

Вместе с тем, по поручению Президента, продолжил сенатор, в стране продолжат улучшать систему дошкольного образования.

"На реализацию программы "Балапан" выделено порядка 102 миллиардов тенге. Для продолжения государственно-образовательного заказа дошкольных организаций – порядка 76 миллиардов тенге и на строительство детских садов – порядка 20 миллиардов тенге. По программе "Балапан" со стороны Министерства образования и науки РК принимаются кардинальные меры по дальнейшему совершенствованию работы в соответствии с требованиями дня", – подытожил Бижанов.

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