​Совершенствуя фискальную службу

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В нашей республике вступили в силу 59 законов, которые создают принципиально новую правовую среду для развития государства, экономики и общества. Реформы особенно важны сейчас, когда отечественная экономика испытывает сильное влияние глобальных экономических трудностей. В этом ключе они рассматриваются как главная составляющая масштабных антикризисных мер государства, нацеленных на восстановление уверенных темпов экономического роста и обеспечение прочных социальных гарантий для всех казахстанцев.

Программа «100 шагов» предусматривает интеграцию таможенной и налоговой систем, упрощение процедуры легализации имущества и денежных средств, а также совершенствование работы фискальной службы. Определен комплекс мер, направленных на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, роль которых определена как драйвера экономического роста РК.

Проводимая в стране акция по легализации имущества и денежных средств – это последняя возможность в преддверии всеобщего декларирования доходов и расходов легализовать имущество и деньги. Она позволит ввести в законный оборот имеющееся имущество и привлечет в экономику государства дополнительные средства.

Касательно совершенствования механизма взимания косвенных налогов предполагается замена налога на добавленную стои­мость на налог с продаж, что значительно облегчит предпринимательскую деятельность.

Бизнесу сегодня созданы все условия для честной и открытой работы. В стране реализован пуб­личный электронный сервис по таможенным тарифам, где каждый участник внешне­экономической дея­тельности (ВЭД) может самостоятельно и бесплатно получить справочную информацию по определению кода товарной номенклатуры, ставки пошлин и сбору разрешительных документов. Раньше это можно было сделать платно через брокера.

Создание единого гос­органа Комитета государственных доходов Минфина позволило обеспечить оптимизацию бизнес-процессов, администрирование посредством усиления контроля за товарами от момента ввоза до реализации конечному потребителю. Проведенная оптимизация позволила обеспечить не только улучшение администрирования налоговых и таможенных направлений работы, но и сократить расходы на содержание штатов. Процесс интеграции налоговой и таможенной систем позволяет вывести национальную экономику на качественно новый уровень.

В настоящее время создана единая информационная база по участникам ВЭД и налогоплательщикам, продолжается работа по улучшению качества предоставляемых услуг, а также снижению влияния теневой экономики. С 10 до 3 сократилось количество документов, которые требуются при экспорте товаров, при импорте товаров – с 12 до 4. Ранее в соответствии с таможенным законодательством и другими правовыми актами требовались документы, которые в принципе уже имелись в налоговой информационной системе. А сейчас такого требования нет, что существенно облегчило работу налогоплательщиков.

Создан единый лицевой счет налогоплательщика, что позволяет проводить взаимозачеты по налогам в случае переплаты и недоимки. При этом на 57% сокращено количество кодов бюджетной классификации, из 208 кодов осталось 119.

Повышение качества наших услуг является прио­ритетным направлением работы. Органами госдоходов сегодня оказываются 52 вида госуслуг. Из них 25 услуг налогового направления оказываются на альтернативной основе через корпорацию «Правительство для граждан». При этом следует отметить, что 65% услуг оказывается в электронном виде. Создаются максимально комфортные условия для налогоплательщиков. К примеру, уже более года в Центре управления госдоходов по городу Кокшетау функционирует электронная система управления очередями, которая получила положительные отзывы посетителей.

Важно отметить, что все окна операционного зала центра принимают посетителей и оказывают услуги на основании единой электронной системы без разделения по категориям налогоплательщиков. При ней значительно сокращается время ожидания в очереди. Работающий в операционном зале модератор оперативно оказывает консультационную помощь, а для начинающих предпринимателей под эгидой Комитета госдоходов на бесплатной основе проводится акция «Единый день консультаций».

Сложно представить современного человека без мобильного устройства в руках – будь то телефон, смартфон или другие коммуникаторы, – они прочно укрепились в обществе как незаменимые повседневные средства связи. По инициативе нашего комитета разработано мобильное приложение электронного веб-портала ведомства – kgd.gov.kz для платформы Android. Оно содержит электронные сервисы проверки достоверности учетно-контрольной марки на алкогольную продукцию, расчет налога на транспорт и индивидуальный подоходный налог, поиск налогоплательщика, справочники, книгу жалоб, налоговый календарь и другую необходимую и полезную информацию. Улучшение качества предоставляемых услуг является приоритетным направлением нашей работы, а потому это нововведение стало очередным шагом к созданию эффективной сис­темы сервисов, предлагаемых населению, и уже получило высокую оценку со стороны налогоплательщиков.

Наш департамент успешно выполнил прогнозное задание 2015 года. В бюджет поступило 87,5 млрд тенге, что составило 104,4%. В результате проведенных мероприятий по изысканию резервов дополнительно поступило в госбюджет около 6 млрд тенге. Оценивая показатели в рамках Таможенного союза, хочется сказать, что сегодня в Акмолинской области количество импортеров с территории стран ЕАЭС составило 1 449. Таким образом, в сравнении с 2010 годом их число возросло на 993 участника.

В настоящее время эффективно действующий единый фискальный орган является залогом успешного развития местных бизнес-структур.

Объединение таможенного и налогового комитетов уже снизило нагрузку на бизнес в части дублирующих проверок. И это объективно, ведь проведенный ранее анализ работы этих служб выявил целый ряд дублирующих процессов, которые требовали интегрированного подхода. В данном случае речь идет о сборах платежей и налогов, проведении аудита налогоплательщиков и участников ВЭД, а также противодействии теневой экономике.

Наряду с оптимизацией госуслуг теперь меняются подходы и к контрольным методам работы с бизнес-сообществами. Прежде всего это касается отмены плановых проверок и перехода на систему управления рисков. Также оптимизируется количество проверок. Это позволит исключить административное давление на бизнес.

Интеграция таможенной и налоговой систем предполагает внедрение принципа «одного окна». Импортеры будут иметь возможность растаможить свой товар после ввоза. Уже с 1 марта налогоплательщики смогут получать сведения об отсутствии налоговой задолженности и социальным отчис­лениям в электронном виде через веб-портал электронного правительства, веб-приложение информационных систем органов госдоходов, а также через корпорацию «Правительство для граждан».

Другое новшество: соглас­но Договору о ЕАЭС при импорте товаров на территорию одного государства с территории другого косвенные налоги взимаются налоговыми органами государства, на территорию которого импортируются товары. Отмечу, что при импорте на территорию страны товаров, ввозимых физическими лицами не в целях предпринимательской деятельности, а также товаров, ввозимых с территории государства ТС в связи с их передачей в пределах одного юридического лица, косвенные налоги не взимаются.

Президент Н. Назарбаев отмечает, что практический этап реализации Плана нации уже начался, и от всех госорганов, общественных институтов и граждан требуются слаженность действий, настойчивость, креа­тивность и упорство.