Как отметил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин, все поручения Главы государства, касающиеся их ведомства, в законодательной плоскости уже реализованы. Но на практике нововведения начали работать только с начала нынешнего года. В целом они существенно модернизировали национальную судебную систему страны.

– Во-первых, была проведена оптимизация судебной системы, – сказал А. Рахметулин. – В результате появилась трехзвенная модель судопроизводства, включающая в себя районные, областные и кассационный суды.

Немаловажным шагом стало также реформирование Высшего судебного совета, обеспечивающего более тщательный отбор судей, контроль за их работой на местах. Так, помимо ужесточения изначальных требований к кандидатам на эту должность, для них введена обязательная стажировка с отрывом от места работы. Более того, теперь деятельность судьи будет проверяться на местах уже через год после назначения. В последующем аналогичные проверки будут проходить один раз в пять лет.

На законодательном уровне решены вопросы передачи института, ныне Академии правосудия в ведение Верховного суда. В учебном заведении параллельно реализуются программа послевузовского образования и проекты научно-исследовательского характера.

Что касается цифр, то значительно возросло как число оправданных (на 55%), так и тех, в отношении кого применено альтернативное наказание (на 23,8%). В итоге на 13,1% снизился удельный вес «тюремного населения» в Казахстане.

О работе специализированной судебной коллегии Верховного суда рассказала ее председатель Айгуль Кыдырбаева. Спикер, в частности, остановилась на порядке рассмотрения инвестиционных споров с участием крупных инвесторов, пересмотра дел по апелляциям. К слову, в соответствии с Предпринимательским кодексом и Законом «Об инвестициях» к крупным инвесторам относятся только физические или юридические лица, осуществляющие инвестиции в размере не менее двухмиллионнократного размера от МРП.

Особое внимание уделила А. Кыдырбаева работе Международного совета при Верховном суде РК. По ее словам, он будет давать консультации по вопросам совершенствования национальной системы правосудия. Помимо казахстанских ученых в него входят авторитетные зарубежные судьи и юристы.

Судья Верховного суда Баглан Макулбеков, в свою очередь, ознакомил присутствующих с работой реорганизованного Судебного жюри, а также с новым Этическим кодексом судей. Принятие последнего запланировано на июнь текущего года в рамках VII съезда судей.