Свежий выпуск Совершенствуя уголовно-исполнительную систему

В ходе совещания был рассмотрен ход исполнения поручений Главы государства в рамках исполнения «100 конкретных шагов» для реализации Пяти институцио­нальных реформ касательно модернизации исправительных учреждений с целью перехода на покамерное содержание заключенных, а также обеспечения их трудозанятости.

Новое уголовное законодательство позволило снизить репрессивность санкций и чаще применять наказания, не связанные с лишением свободы. В результате впервые численность тюремного контингента снизилась до 41 тыс., тогда как еще в 2001 году в исправительных учреждениях содержалось свыше 88 тыс. человек.

Применяемая в настоящее время отрядно-барачная форма содержания заключенных снижает воспитательное воздействие наказания и не способствует искоренению криминальных обычаев. Для решения этой проблемы необходимы исправительные учреждения с покамерным содержанием.

Касательно трудозанятости заключенных отмечено, что на протяжении последних 10 лет она не превышает 50%. Трудоустройство осужденных позволит повысить эффективность назначенного наказания, а также обеспечит их постоянным доходом, который может быть направлен на погашение ущерба, причиненного преступлением.

В связи с этим принято решение о необходимости внедрения новых форм и способов организации трудозанятости заключенных, в том числе дополнительных мер стимулирования к труду.

Также обсуждены направления развития системы социальной реабилитации лиц, освобождающихся из исправительных учреждений.

По итогам совещания дан ряд поручений и рекомендаций государственным органам, сообщила пресс-служба Президента.



