​Совершенствуя законотворческую деятельность

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Владимир ОСИПОВ, Астана

По словам Берика Имашева, оно затрагивает практически все сферы государственного управления. В связи с этим необходимо рассмотреть и обсудить поручения Президента в свете особенностей деятельности органов юстиции, а также наметить пути достижения поставленных задач.

В рамках коллегии рассмот­рена работа по совершенствованию законотворческой деятельности, развитию института частного судебного исполнения, улучшению качества оказания госуслуг, реформированию экспертной системы. По итогам заседания руководителям структурных и территориальных подразделений поручено провести широкую информационно-разъяснительную работу по Посланию Главы государства, разработать меры по совершенствованию планирования научно-исследовательских работ. 

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