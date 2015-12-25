​Совершенствуя законотворческую деятельность

По словам Берика Имашева, оно затрагивает практически все сферы государственного управления. В связи с этим необходимо рассмотреть и обсудить поручения Президента в свете особенностей деятельности органов юстиции, а также наметить пути достижения поставленных задач.

В рамках коллегии рассмот­рена работа по совершенствованию законотворческой деятельности, развитию института частного судебного исполнения, улучшению качества оказания госуслуг, реформированию экспертной системы. По итогам заседания руководителям структурных и территориальных подразделений поручено провести широкую информационно-разъяснительную работу по Посланию Главы государства, разработать меры по совершенствованию планирования научно-исследовательских работ.