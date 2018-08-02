Общество
Совершившего убийство в Экибастузе 19 лет назад мужчину задержали в Омске
Мужчина совершил убийство в Экибастузе еще в 1999 году, после чего скрылся и много лет жил в Омске на съемных квартирах и дачах, сообщает Оmskzdes.ru.

Омские полицейские задержали мужчину, который 14 апреля 1999 года в городе Экибастузе Республики Казахстан после ссоры убил своего знакомого. Чтобы скрыть преступление, он попытался избавиться от свидетеля – жены потерпевшего. Но женщину он только ранил. После этого скрылся. Долгие годы следователи Казахстана разыскивали обвиняемого в убийстве, но недавно они передали уголовное дело в следственные органы Российской Федерации, которые быстро разыскали виновного.

1 августа 2018 года обвиняемый был задержан в Омске сотрудниками органов УМВД России по Омской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области. Из показаний 56-летнего обвиняемого следует, что все эти годы он проживал на территории Омской области и Омска по поддельному паспорту, периодически меняя место жительства (съемные квартиры, дачи).

Сейчас мужчина находится под стражей, ему предъявили обвинение в совершении убийства с особой жестокостью и покушении на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление. Стоит отметить, что ранее задержанный был судим за разбойное нападение.

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