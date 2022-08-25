Фото: polisia.kz
Происшествия
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области

Заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов рассказал о задержании подозреваемых, которые проникли в чужой дом и совершили разбойное нападение в Келесском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, в Келесский РОП обратился местный житель, который сообщил о том, что стал жертвой разбойного нападения. Выяснилось, что злоумышленники угрожали потерпевшему оружием и скрылись с места происшествия.

При проверке было установлено, что в дом сельчанина проникли двое неизвестных мужчин. В этот момент проснулся спавший хозяин дома и спросил, кто они. Но один из подозреваемых закрыл ему рот, чтобы тот не издавал звука. От шума проснулась жена потерпевшего и бросилась к подозреваемому, угрожавшего ее мужу. Во время потасовки один из подозреваемых выстрелил из пневматического оружия и они скрылись. В результате хозяин дома получил травмы.

С целью задержания подозреваемых в совершении преступления с применением оружия, которые около 02:00 часов утра ворвались в чужой дом, сразу же создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников управления криминальной полиции и Келесского РОП. Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий по установлению и поиску подозреваемых: обошли дворы, изучили камеры видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев. В результате оперативники установили личности двух подозреваемых.

Проводившие дальнейшие розыскные мероприятия на основе собранной информации стражи порядка задержали подозреваемых по месту жительства. Ими оказались местные жители, безработные молодые люди, приходящиеся друг другу родственниками. Их доставили в отдел полиции. При обыске в качестве вещественного доказательства у подозреваемых изъяли пневматическое оружие.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 192 УК РК "Разбой". Подозреваемые арестованы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

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