Совещание по децентрализации системы госуправления прошло в Правительстве
Политика , Правительство
85
Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассмотрел ход реализации административной реформы по децентрализации полномочий между уровнями государственного управления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
Министерством национальной экономики кратко доложена текущая ситуация по законопроектам. Проектами вносятся поправки в 159 законодательных актов, в том числе 3 конституционных закона, 13 кодексов и 143 закона. Предусматривается перераспределение 568 полномочий.
Ерулан Жамаубаев поручил государственным органам ускорить согласование законопроектов.