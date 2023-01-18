Совещание по децентрализации системы госуправления прошло в Правительстве

Политика , Правительство
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Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассмотрел ход реализации административной реформы по децентрализации полномочий между уровнями государственного управления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Министерством национальной экономики кратко доложена текущая ситуация по законопроектам. Проектами вносятся поправки в 159 законодательных актов, в том числе 3 конституционных закона, 13 кодексов и 143 закона. Предусматривается перераспределение 568 полномочий.

Ерулан Жамаубаев поручил государственным органам ускорить согласование законопроектов.

 

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