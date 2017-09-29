Совещание по развитию ЮКО провел Бакытжан Сагинтаев
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Южно-Казахстанскую область провел совещание с участием общественности региона по вопросам развития туризма, предпринимательства, занятости и повышения мобильности трудовых ресурсов в регионе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В совещании приняли участие руководители государственных органов, акимата ЮКО, заместители акимов регионов, представители отраслевых ассоциаций, директора центров занятости, представители НПП, неправительственных организаций и СМИ.
С докладом на тему развития туризма в регионе выступил аким ЮКО Жансеит Туймебаев. Министр национальной экономики Тимур Сулейменов доложил о мерах, принятых Правительством РК для развития предпринимательства в стране. Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова представила доклад о мерах по обеспечению занятости и стимулирования внутренней миграции. Министр образования и науки Ерлан Сагадиев выступил с отчетом о реализации социального проекта "Серпін". Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сделал доклад на тему существующих вызовов и перспектив развития в туристической сфере.
Участники совещания также обменялись мнениями о перспективах создания единого туристического проекта "Великого Шелкового пути" и о преимуществах трудовой мобильности.
В ходе совещания отмечено, что в декабре прошлого года по поручению Главы государства Правительством принята Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Основной акцент в ней сделан на массовом обучении безработного и самозанятого населения профессиональным навыкам, востребованным на рынке труда. Программа охватывает также вопросы повышения трудовой мобильности.
Также принята Концепция миграционной политики с учетом экономического развития регионов.
Кроме того, Правительство держит на особом контроле меры по поддержке бизнеса. В том числе решение вопросов, которые были подняты Национальной палатой предпринимателей и озвученные в ходе рабочих поездок Премьер-министра РК по регионам страны. Они были включены в Реестр системных проблем, который состоит из 513 вопросов, 442 из которых на сегодня уже разрешены, по оставшимся вопросам ведется проработка.
В проекте Концепции развития туристской отрасли РК до 2020 года планируется создать 6 туристских кластеров, в котором ЮКО входит в кластер "Возрождение Великого Шелкового пути". В кластер по ЮКО включены такие объекты, как город Туркестан, Отырарский и Сарыагашский районы, заповедники "Аксу–Джабаглы" и "Каратау", государственный национальный природный парк "Сайрам-Угам".