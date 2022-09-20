Совещание по вопросам предпринимательства прошло с Правительстве

Сегодня в Үкімет үйі заместитель Премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по внедрению регулирования «с чистого листа» в предпринимательской деятельности, автоматизации системы государственного контроля и надзора субъектов бизнеса, а также проблемным вопросам бизнеса в транспортной отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе совещания Министерством национальной экономики доложено о ходе реализации внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проинформировали о проводимой работе по автоматизации системы госконтроля с учетом разработки критериев оценки степени риска и матрицы. Также рассмотрены проблемные вопросы транспортной отрасли.

Подводя итоги обсуждения, Ерулан Жамаубаев поручил заинтересованным государственным органам завершить анализ регуляторных актов согласно Плану, ускорить работу по разработке критериев оценки степени риска и матрицы отраслевых рисков и рассмотреть поднятые бизнесом проблемные вопросы в транспортной отрасли, найти пути их решения.