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Совещание по вопросам социально-экономического развития Павлодарской области провел Президент
Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономического развития Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.



Открывая совещание, Президент Казахстана отметил, что руководством области проводится определенная работа и наблюдаются положительные изменения.
"Я сегодня побывал на предприятиях, пообщался с людьми, почувствовал настроение народа. Промышленность в структуре экономики области занимает практически 50 процентов. Это – высокий показатель среди регионов Казахстана", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Говоря о выгодном географическом положении области, Президент Казахстана акцентировал внимание на том, что Павлодарский регион граничит с промышленно развитыми областями Российской Федерации.

"В области есть большой потенциал в сфере промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства", – указал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах инфраструктурного развития и строительства соответствующих объектов.

"Астану и Павлодар связывает автобан первого класса. Теперь поездка занимает не пять-шесть часов, а три. Расширяется транзитный потенциал области", – отметил Президент Казахстана.

Обращаясь к предпринимателям, Глава государства обратил внимание на вопросы глубокой переработки сырья и выпуска конкурентоспособной продукции.

"Сегодня я ознакомился с деятельностью компаний по производству алюминиевой, кабельной продукции и других предприятий. Нам нужно подумать над производством стройматериалов, оконных рам, посуды, фольги из алюминия. Именно сюда необходимо вкладывать инвестиции и прилагать усилия", – призвал Нурсултан Назарбаев.

В ходе совещания аким Павлодарской области Болат Бакауов проинформировал Президента Казахстана о социально-экономическом развитии области и реализации проектов в рамках программы "Рухани жаңғыру" и "Пяти социальных инициатив Президента".

"По итогам 2017 года валовой продукт области впервые превысил 2 триллиона тенге и вырос на 3,6 процента. По итогам первого полугодия текущего года объем промышленности увеличился на 4.6 процента. Выполняется Ваше поручение по цифровизации промышленных процессов на предприятиях области. На технологическое перевооружение направлено более 200 миллиардов тенге", – доложил аким области.

По результатам совещания Глава государства дал конкретные поручения по внедрению в производство "зеленых технологий", продемонстрированных в ходе международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017", развитию малого и среднего бизнеса, приграничной торговли с областями РФ, раскрытию потенциала туристического кластера региона, развитию животноводства и орошаемого земледелия.

В совещании также приняли участие руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков, первый заместитель Премьер-министра Аскар Мамин, министр энергетики Канат Бозумбаев, представители государственных органов, руководители крупных производственных предприятий, в том числе Александр Машкевич – председатель совета директоров ERG, Даулет Сыздыков – председатель совета директоров ТОО "Проммашкомплект", Александр Терентьев – генеральный директор ТОО "Стальмонтаж", Олег Крук – генеральный директор АО "Казэнергокабель" и другие.



Кроме того, Нурсултан Назарбаев посетил Павлодарскую областную объединенную универсальную научную библиотеку им. С. Торайгырова, где были презентованы специализированное оборудование для читателей с ограниченными возможностями, проекты по цифровизации сферы образования и здравоохранения, а также выставочный зал проектного офиса "Рухани жаңғыру".

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