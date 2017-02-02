Общество
Совесть не позволяет депутату Косареву покупать яйца за 350 тенге
Депутат Мажилиса Парламента РК Владислав Косарев возмущен ценами на яйца в Казахстане, передает Kazpravda.kz

"Мы должны обеспечить свой народ вполне доступными по ценам продуктами, мы не должны потреблять продукцию, которая чрезвычайно высоко стоит. Я не стану скрывать, потому что мне моя коммунистическая совесть не позволяет купить по 350 тенге за десяток куриных яиц. Это чрезвычайно высокая цена. Надо развести кур в стране столько, чтобы хватало и сельскому продукции, будет и высокая производительность труда. А самое главное, когда человек работает не на дядю, а на себя – он работает старательно, ответственно и знает, что все, что он заработал, достанется ему и его семье", – заявил Косарев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Депутат отметил, что акцент, который Глава государства выставил в Послании на развитие аграрного сектора, – это очень правильный, своевременный. "Сельское хозяйство должно доминировать в Казахстане, потому что мы имеем огромные площади пастбищ, сенокосов, производства зерна", – сказал парламентарий. 

"Мы сейчас должны работать, как отмечает Глава государства, на то, чтобы экспортный потенциал нашей страны возрос многократно. Я думаю, что Правительству есть над чем задуматься, развивая наш внутренний рынок", – добавил Косарев. Он привел в пример производство хлопчатобумажных тканей в стране.  "У нас выпускаются всего 26–28 миллионов  квадратных метров. Прикиньте это на 17 миллионов человек – не выходит и 2 квадратных метров. Этого крайне мало. Надо как следует работать, чтобы мы закрыли внутренние потребности хлопчатобумажных изделий собственным производством. А у нас крупные олигархи вывозят хлопок на Ливерпульскую биржу, потому что там хорошо зарабатывают на хлопковом сырье", –  добавил депутат.

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