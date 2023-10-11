Совет да любовь!

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Марьяна Касимова

В Кызылорде в самом центре недавно реконструированной улицы Султана Бейбарыса достроили и торжественно презентовали народу «объект специального назначения» – Дворец бракосочетаний.

За все время существования областного центра даже ЗАГСы здесь не имели типовых специальных помещений, а уж о регистрации молодоженов в торжественной обстановке и мечтать не приходилось. Этот дворец – первый!

Строительство Дворца бракосочетаний в областном центре Приаралья было начато ровно год назад, стоимость объекта – 1,5 млрд тенге. Здание двухэтажное, на первом расположены зал ожидания, гардеробная, служебные помещения. На втором этаже – залы регистраций и поздравлений, комнаты ожидания жениха и невесты, фотостудия. Планировка предусматривает прием более ста гостей одновременно.

Строило здание ТОО «Авангард ПГС». Эта строительная компания не только возвела в Кызылорде несколько современных социальных объектов и жилых многоэтажек, но и занимается благотворительностью: например, за свой счет строит в населенных пунктах региона детские площадки.

На церемонии открытия Дворца бракосочетаний присутствовал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, который лично поблагодарил строительную компанию за качественную работу и поздравил население с новостройкой.

– Новый Дворец бракосочетаний имеет большое значение в вопросах воспитания молодых семей. Новая семья должна создаваться в торжественной обстановке – это важно, – сказал глава региона. – На сегодня в Кызылординской области насчитывается более 141 тысячи семей, из них более 48 тысяч – многодетные. В регионе проживает порядка 17 тысяч многодетных матерей – обладательниц подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа». В этом году в преддверии Дня семьи лауреатом десятого национального конкурса «Мерейлі отбасы» стала большая и дружная семья нашего уважаемого ветерана Великой Отечественной войны из Казалинского района Кабака Смагула, отметившего столетний юбилей.

Нурлыбек Налибаев вручил руководителю ТОО «Авангард ПГС» Расулу Искакову почетную грамоту акима области за качественную работу.

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