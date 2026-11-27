Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Национального инвестиционного холдинга «Байтерек». Совет утвердил годовой бюджет холдинга и ключевые показатели деятельности председателя и членов правления на 2027 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Kaбмина

Работа холдинга будет ориентирована на реализацию задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана, в части повышения эффективности инвестиций и развития реального сектора экономики. В этой связи в систему ключевых показателей деятельности холдинга на следующий год включены инвестиции в основной капитал, выручка предприятий, получивших поддержку, а также объем их экспортных продаж.

В 2027 году группа компаний холдинга «Байтерек» планирует оказать поддержку экономике на 8 трлн теңге. В обрабатывающей промышленности, инфраструктуре и агропромышленном комплексе ориентир по инвестициям в основной капитал составляет 1,17 трлн теңге. В жилищном секторе при участии холдинга планируется ввести в эксплуатацию около 2,7 млн м2 жилья.

Для финансирования проектов холдинг продолжит привлекать средства на рынке. В 2027 году на негосударственные источники, по прогнозу, придется 54% общего объема заимствований. Отдельно будет оцениваться участие банков второго уровня в финансировании бизнеса с использованием инструментов государственной поддержки.

В основе этих решений лежит обновленный План развития холдинга до 2033 года, который Совет директоров одобрил в августе. Один из его приоритетов – расширить возможности для предприятий, которые запускают новые производства или наращивают мощности действующих. Для этого «Байтерек» будет привлекать к финансированию проектов банки и частных инвесторов.

По итогам заседания Премьер-министр подчеркнул необходимость повышения эффективности работы антикоррупционной комплаенс-службы, служб внутреннего аудита и контроля за закупками холдинга. Особое внимание уделено принятию конкретных мер по предупреждению коррупционных рисков. Отмечена важность недопущения формального подхода к решению поставленных задач и подготовки конкретных предложений по повышению эффективности деятельности холдинга.