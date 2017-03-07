Совет директоров корпорации "Казахмыс" переименован в управляющий совет

Исполнительный орган ТОО "Корпорация Казахмыс" – совет директоров переименован в управляющий совет, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Генеральным директором управляющего совета и первым руководителем ТОО "Корпорация Казахмыс назначен Бахтияр Крыкпышев. Кроме него в управляющий совет вошли еще пять топ-менеджеров корпорации. Срок полномочий исполнительного органа три года.
Эдуард Огай остается председателем совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг", управляющей компании группы компаний Казахмыс.
Корпорация "Казахмыс" – ведущая компания по добыче и переработке природных ресурсов, крупнейший производитель меди в Казахстане. В составе компании – одиннадцать рудников, четыре горно-обогатительных фабрики. Казахмыс управляет производственными объектами, ведущими добычу руды и ее переработку в товарный металл. В 2016 году было произведено 225,657 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте, 2325 кг золота в слитках. Казахмыс – является одним из крупнейших производителей серебра в мире – в 2016 году произведено 249,6 тонны аффинированного серебра.
Общая численность сотрудников корпорации составляет около 36 500 человек.